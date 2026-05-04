民宿建地停止營業恢復成農業經營使用 5月申請核准可免地價稅

新竹縣政府稅務局表示，如果土地沒有營業情形，且實際供與農業經營不可分離的設施及其他農用使用，可於每年5月申請課徵田賦，即無須繳納地價稅。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉徐先生原本經營民宿的建地，最近停止營業，並恢復作農業經營使用，向稅務單位詢問是否可以申請免予課徵地價稅？新竹縣政府稅務局建議，可向湖口鄉公所申請與農業經營不可分離土地，如經核准，當年度即無須繳納地價稅。

稅務局說明，如果土地沒有營業情形，且實際供與農業經營不可分離的農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水等設施及其他農用使用，可於每年5月1日至5月31日（今年5月31日因適逢例假日，順延至6月1日）向土地所在地的鄉鎮市公所提出申請，經核准後，無須繳納地價稅。

請繼續往下閱讀...

稅務局指出，與農業經營不可分離土地申請範圍，包含都市計畫內之農業區、保護區、公共設施保留地、公共設施尚未完竣地區、依法限制建築區或依法不能建築地區，或非都市土地依法編定為農業用地以外的其他用地，且於民國75年6月29日平均地權條例修正公布施行前，經核准徵收田賦，並合於非都市土地使用管制規定仍作農業用地使用。

稅務局進一步提醒，原核准課徵田賦之與農業經營不可分離土地，無論是買賣、贈與，還是繼承等原因移轉，只要所有權人變更，即使地上設施和用途都沒有改變，新地主還是必須重新提出申請，才能繼續課徵田賦享有免稅優惠；如果沒有重新申請，將自次年起改按一般用地稅率課徵地價稅，請民眾把握每年5月申請期限，以免影響自身權益。

有關地價稅相關法令規定問題，可撥打稅務局電話諮詢，新竹縣政府稅務局竹北總局：（03）15518141，竹東分局：（03）5969663，或撥打免付費電話：0800-000321。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法