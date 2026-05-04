日本拉麵讓南韓人瘋狂「致敬」 早上7點半常看到大排長龍

日式拉麵目前在南韓首爾街頭備受矚目。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日式拉麵目前在南韓首爾街頭備受矚目。首爾現在大約有1200家拉麵店，而15年前，全國只有40到50家拉麵店，數量成長迅速。事實上，在首爾青年文化中心弘大地區，早上7點半常常可以看到超過30人在人氣拉麵店前排隊。

日媒雅虎財經報導，在南韓，吃拉麵已經不僅僅是一種潮流，日本拉麵文化本身也受到了南韓消費者「致敬」。

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拉麵顧問藤野博之表示，「早上人們就聚集在店前。早上8點，店員開始接受預訂和登記。中午回到店前，就可以享用拉麵了。看到顧客們為了吃上一碗拉麵如此熱情，我覺得日式拉麵在南韓受歡迎程度是真真切切。」。藤野博之本人每年要吃掉多達500碗拉麵，主要在東京，並將各種拉麵的訊息傳播到世界各地。

南韓拉麵店正在認真研究日本拉麵店，他們不僅製作和供應日式拉麵，而且似乎還根據日本熱門拉麵店的內外裝潢，從店面的內外設計到暖簾，甚至麵條的製作方法，都進行了深入研究。

位於首爾弘大附近上水洞的「Raamen BAR Shiko」就是一個典型的例子，這裡被認為是南韓拉麵的聖地。與海外流行的濃鬱豬骨豬油拉麵不同，這家拉麵以雞肉、海鮮和海帶湯底為基底，清爽可口，鮮味層次豐富。老饕稱「雖然是鹹味拉麵，但湯色清澈，香氣撲鼻，看起來就像東京某家名店的拉麵。從叉燒肉的選材到烹飪和最後的潤色，都能感受到製作者的用心。」

不過，相對於日本拉麵分三步完成：高湯、醬汁和香油，最後盛入碗中。這種做法在南韓年輕人中廣受歡迎，這表明未來韓國的湯底概念可能會被重新定義。

目前，首爾的拉麵行業仍在追趕日式風味。一碗採用南韓特有食材和理念的拉麵，或許擁有更大的潛力。

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