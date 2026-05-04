公協會海外設台灣館 經部補助最高2000萬元

經濟部貿易署今（4）日發布公告「經濟部115年下半年補助公協會海外參展建置台灣館及辦理展覽加值活動申請須知」，展覽加值活動每展最高補助上限2000萬元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部貿易署今（4）日發布公告「經濟部115年下半年補助公協會海外參展建置台灣館及辦理展覽加值活動申請須知」，展覽加值活動每展最高補助上限2000萬元。

貿易署說明，補助目的是因應國際情勢對我國產業的衝擊及影響，補助公協會建置台灣館及辦理展覽加值活動，於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」執行期間辦理，以強化我國產品及提升國家整體形象，協助拓展海外市場。

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申請資格方面，貿易署說明， 一是台灣區級工業、輸出業同業公會、省（市）、縣（市）級進出口商業同業公會，二是其他辦理貿易相關業務的非營利社團法人、財團法人及社會團體。

補助計畫分為兩類，一是基本方案，依地區別每攤補助新台幣3至6萬元，每展最高補助上限500萬元；二是展覽加值活動，依核定補助項目辦理論壇、記者會、買主交流等活動，每展最高補助上限2000萬元。

貿易署指出，申請期限自即日起至今年6月3日止，計畫執行期間自今年7月1日起至12月31日止。

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