台股飆漲 1700 點創紀錄！新台幣升勢受限震盪收 31.61 元

台股飆漲 1700 點，新台幣升勢受限。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕連假過後台股補漲力道驚人，週一大盤指數狂飆逾 1700 點，外資同步回頭買超逾 600 億元，帶動台北股匯雙揚，然而，台幣升幅明顯落後台股與亞幣，盤中一度回測 31.7 元關卡，終場收在 31.61 元，微升 3.8 分。匯價仍落在 31.3 元至 31.7 元的區間內，總成交量為 24.145 億美元。

連假期間，受惠美股科技巨頭財報亮眼，加上伊朗提出 14 點和談方案，中東戰火現曙光，美股續攀歷史新高。儘管美國總統川普否決該和談方案，但承諾協助恢復荷姆茲海峽的航行自由，地緣政治壓力緩解使國際油價跌破每桶 100 美元大關，美元指數亦隨之高位回檔。

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台股週一表現強悍，終場大噴發 1778.51 點，收在 4萬705.14 點，再度刷新歷史紀錄。三大法人同步加碼，合計買超 780.34 億元。其中，外資單日買超 669.76 億元，寫下台股史上第 6 大買超紀錄。

新台幣早盤受股市激勵以及反應美元回落，一度重返 31.55 元，但隨後因進口商匯出油款，加上外資操作有進有出，匯價走勢趨於震盪，盤中低點下探至 31.691 元。

根據央行統計，連假期間至今日下午4點，美元指數下跌 0.53%，主要亞幣多呈走升態勢。其中，日圓兌美元匯率在官方干預下，大漲 2.07% 最為強勢；韓元也升值0.72%、新幣升值0.41%，新台幣僅升值0.12%，在亞幣中相對落後。

匯銀人士分析，聯準會（Fed）主席鮑爾留任理事會，加上通膨疑慮使市場對今年降息的預期大幅降溫，為美元提供支撐。未來一週市場將持續關注美伊談判進展，一但有突破性發展，避險情緒消退將使美元回落，對主要亞幣走勢有利；另外市場聚焦美國週五將發布的就業報告，從中尋找有利的線索。

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