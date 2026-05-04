台積電晶片送回台灣封測？經長：赴美供應鏈聚落逐漸形成

國發會主委葉俊顯（左）與經濟部長龔明鑫（右）美東時間3日出席「SelectUSA華府酒會」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體關切，台積電赴美投資，但上下游供應鏈生態系尚未完整在美國建構，甚至晶片要送回台灣封測。對此，經濟部長龔明鑫表示，台積電赴美建廠進度順利，速度也非常快，化學材料等部分供應鏈已在亞利桑那州逐漸形成聚落，距離台積電晶圓廠約莫1.5個小時車程，未來隨台積電產能擴大，供應鏈廠商在美國落地的機會也愈大。

龔明鑫美東時間3日出席「SelectUSA華府酒會」接受媒體聯訪時說明，這次訪美行程中有先去亞利桑那州會面台積電，台積電建廠速度非常順利，除了第一個廠已經開始獲利，二、三、四廠已啟動建廠，算是非常順利，速度也非常快。

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龔明鑫續說，供應鏈部份，有些已經在亞利桑那州建立，例如化學材料廠，包括長榮、長興化工等，已經慢慢形成聚落，約1.5個小時車程的距離，相信隨著台積電產能擴大，供應鏈在美國建立的機會也愈大，台美雙方政府希望投資順利落地，也是未來要做的工作事項。

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