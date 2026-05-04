葉俊顯、龔明鑫赴美參與SelectUSA 深化台美創新合作

國發會主委葉俊顯（前排左2）於美東時間5月3日與經濟部長龔明鑫（前排左3），共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委葉俊顯於美東時間5月3日與經濟部長龔明鑫，共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。這是首次由雙首長共同率團赴美，現場與參與SelectUSA的臺灣新創企業交流，並恭喜8家新創企業入圍全球各領域前8強。

葉俊顯表示，我國長期為 SelectUSA 規模最大之海外代表團之一，並獲美方高度重視。美國是臺灣新創團隊聚焦的重點市場及合作夥伴，臺灣新創在人工智慧 、 健康 、 國防及能源等智慧領域展現高度創新能量 ，不僅技術實力堅強，也具備進軍國際市場的厚實潛力。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，本次參與SelectUSA的臺灣代表團37家新創中，已有7家團隊同時入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強，其中5家更晉級最終30強決賽，展現對接國際市場的潛力。國發會表示，創業綻放計畫提供總額超過3億元的創業支持金，透過兩階段培訓與專業業師輔導優化新創發展環境，協助團隊提升競爭力並走向國際舞台。

此外，為了協助臺灣新創鏈結國際，國發會已於2025年1月在美設立Startup Island TAIWAN矽谷新創基地（SV Hub）， 打造台灣與矽谷的雙向創新合作平台，作為拓展海外布局的重要支點。平台將主動串聯美國各地創新資源，包含矽谷創投資金與人才、大鳳凰城半導體生態系及波士頓生醫等，並提供落地諮詢、資源媒合等支援，現已累計提供逾200家次新創服務。

葉俊顯表示，國發會將持續與經濟部、金管會等部會合作，協助臺灣企業與新創深化國際布局，也期許新創企業成長茁壯後回來投資臺灣，盼創造更多共榮成果，擴大臺美在科技創新與產業發展的合作量能，讓彼此優勢在全球市場中發揮更大影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法