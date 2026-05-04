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焦點股》聯電：股價收81.2元 創近26年新高

2026/05/04 14:15

聯電（2303）今收盤價81.2元，上漲3.9元、漲幅逾5%，創近26年以來高價。（記者洪友芳攝）聯電（2303）今收盤價81.2元，上漲3.9元、漲幅逾5%，創近26年以來高價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今收盤價81.2元，上漲3.9元、漲幅逾5%，創近26年以來高價，成交量達23.97萬張，居台股成交第三名。

聯電日前法說會，公布第一季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第二季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，整體優於第一季，加上下半年起漲價，4月30日起實施庫藏股，預計買回自家股票5萬張，激勵股價攻達80元之上。

外資於4月累計買超聯電達23.03萬張、投信買超8.18萬張，自營商買超1.82萬張，三大法人共買超33.05萬張，外資持股比約36.05%，較3月的34.07%提高。

聯電也布局先進封裝，現階段已與超過10家客戶合作先進封裝方案，預期2026年將會有35個新的設計定案，市場傳出英特爾EMIB良率大有進展，對聯電與英特爾合作將是利多，值台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，英特爾美國奧勒岡與越南廠EMIB先進封裝擬擴廠，聯電的12吋廠可搭配供應矽中介層（Interposer）服務。

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