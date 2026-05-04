林口世大運社宅3、4房招租抽籤出爐 最快下個月就能入住

林口世大運社宅3房及4房選屋排序抽籤作業出爐，最快6月1日可入住。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕林口世大運選手村社會住宅3房及4房延長招租案今進行選屋排序抽籤作業，國家住宅與都市更新中心指出，此次共有74件提出申請，將依序通知申請人選屋與簽約，最快下個月、也就是6月1日就能入住。

國家住都中心表示，此次世大運社宅3房、4房招租作業延長受理時間，主要是考量該房型所需準備的文件較為繁複，加上涉及家庭成員組成以及居住規劃，才將截至受理時間從原本2月11日延長至3月16日，並在今日進行抽籤。

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後續將依照抽籤排序，分別通知申請人13日看屋及選屋、一旦選屋確定則安排在20日辦理簽約，且在25日至26日進行點交作業，預期申請人最快可在6月1日入住。

根據國家住都中心發布，世大運社宅3房坪數落在38至50平，4房坪數落在43至58坪，若符合低收入分級標準，3月每月租金1萬830元至1萬4320元；4房每月租金1萬2270元至1萬6600元，至於，一般戶3房每月租金2萬1350元至2萬8250元；4房每月租金2萬4200元至3萬2740元。

最後，國家住都中心強調，社宅不僅提供居住空間，同時也要回應不同家庭結構的實際需求，這樣才有助於提升整體社宅資源配置效率。

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