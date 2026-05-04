焦點股》00631L：台股站上4萬點 散戶追正2爆量上衝

台股狂漲千點，00631L爆量上衝。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕在權值股台積電（2330）大漲、聯發科（2454）直奔漲停下，台股早盤大漲逾千點、站上4萬點大關，不少散戶看傻眼，不知道該怎麼追，只好直接閉著眼睛買元大台灣50正2ETF（00631L），截至9:21分為止，00631L上漲1.6元、暫報30.21元、漲幅達5.59%，成交量超過8.35萬張。

五一勞動節台股休市，不過美股費半指數、那斯達克指數均再創新高，台積電ADR反彈至近400美元，再加上先前台指期夜盤收盤點位首度站上4萬點，帶動今日台股早盤就大漲逾千點，一路向上、再次站上4萬點大關，不少投資人開盤直接搶00631L，「不知道該買哪一檔，直接買00631L最快」。

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觀察上週四法人動態，外資賣超00631L達6137張、自營商賣超1.9萬張，顯示散戶積極承接意願相當強（自營商為造勢商，等同於賣給投資人），法人多認為，目前台股正處於強勢多頭格局，投資人仍須留意風險，避免過度追高。

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