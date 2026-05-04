為什麼日本車看起來都一樣 ? 竟是車廠精心設計 日媒曝「秘密策略」

日媒指出，日本汽車製造商想讓所有汽車看起來都一樣，背後原因曝光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為什麼日本汽車製造商愈來愈傾向讓所有車「長一樣」？走在路上，你是否也曾覺得新車看起來幾乎都是同一張臉？日媒指出，這其實不是設計偷懶，而是一種刻意為之的品牌策略。

據報導，近年日本各大車廠積極推動所謂的「家族臉」（Family Face），讓同一品牌旗下車款在外觀上高度一致，即使車型不同，也能一眼辨識出品牌來源。簡單來說，就是利用「同一張臉」策略推廣品牌。

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以豐田為例，近年導入「Hammerhead（錘頭式）」設計語言，從Prius、Aqua到RAV4與bZ4X，都採用相似的車頭造型；馬自達與速霸陸也幾乎將品牌識別設計全面套用於所有車款。海外品牌如BMW，則長期以「雙腎型水箱護罩」作為經典辨識元素。

對車廠而言，這種「全部同一張臉」的最大好處，是能快速強化品牌辨識度。若每款車設計差異過大，消費者未必能記住品牌；但當所有車型外觀高度統一，即使不認得車名，也能立刻知道是哪個品牌。對於全球市占率有限的車廠而言，這種策略尤其關鍵。

馬自達就是最具代表性的案例。2010年前後，馬自達在日圓升值與金融危機衝擊下陷入經營低潮，品牌能見度不足。當時公司導入「魂動設計」，全面統一車款風格，成功翻轉品牌形象，也擺脫過去被貼上「廉價車」標籤的困境。這套策略不只提升辨識度，也吸引願意主動選擇品牌的核心用戶，幫助公司走出所謂的「馬自達地獄」——因品牌力弱、二手價低，導致消費者只能不斷在自家品牌內循環購車的惡性循環。

然而，這種設計策略並非沒有代價。對消費者來說，家族臉讓不同車型之間的差異變得模糊，降低產品個性，對重視風格的車迷而言往往缺乏吸引力。更關鍵的是，一旦品牌形象受損，負面影響會同步擴散至所有車型，形成全面性打擊。

此外，過於鮮明且統一的設計，也可能排除一部分不喜歡該風格的消費者，使品牌成長在一定規模後遭遇瓶頸。因此，「全部同一張臉」既是提升品牌力的捷徑，同時也是限制擴張的雙面刃。

分析師指出，像豐田這類大型車廠，會選擇在部分車型導入家族臉，而非全面推行；而像馬自達、速霸陸這類中型品牌，則更依賴這種策略來強化市場存在感。未來若這些品牌希望進一步擴大規模，甚至挑戰全球前段班，勢必得在某個階段放棄過度鮮明的統一風格，重新在品牌辨識與產品多樣性之間取得平衡。在那之前，「長得都一樣」的汽車，仍會繼續充斥在街頭。

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