養套殺上演了！智利櫻桃殺完換榴槤 中國央視證實價格崩跌3成

東南亞榴槤輸中價格大跌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長期依賴中國市場，2025-26產季才剛結束血淚斑斑的一年，東南亞榴槤成新苦主。中國央視證實，由於供應量增加，進口榴槤價格狂殺30%。其他中媒也披露，榴槤價格一天之內就跌掉10元人民幣（約台幣46元），預計5月中旬500公克只剩10幾元人民幣。

南華早報2日披露，去年，全球超過90%的榴槤出口全銷往中國，價值約75億美元（約台幣2370億），在中國，這種氣味濃鬱的水果備受推崇，經常被用作正式場合的禮物。一個重達6公斤的榴槤在中國可以賣到200元人民幣（約台幣920元）。

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去年，中國的榴槤大多來自泰國和越南，柬埔寨、寮國、馬來西亞和菲律賓也向中國少量出口榴槤。根據中國央視最新報導，由於供應量增加，今年的進口榴槤價格大跌30%。

中媒九派新聞也指出，今年的榴槤比往年更早進入低價區。「前一天30多元一斤（中國一斤500公克，後一天降價10元」，類似的價格討論近期在社群平台頻繁出現。在實體市場，降價的感受更加明顯，不少消費者開始掃貨，一些超市的榴槤甚至出現「上架即售罄」的情況。

九派財經走訪北京海淀區某超市發現，4月30日當天的榴槤價格已降至每500公克25.9元（約台幣119元）。門市人員表示，「昨天還是39塊9（約台幣184元），今天因為五一優惠，價格降下來了，最近賣得特別快。」

從批發市場觀察，價格同樣明顯走跌。中國農業農村部全國農產品批發市場價格資訊系統數據顯示，4月30日，有批發市場榴槤批發均價為每公斤28.48元（約台幣131元），也就是500公克只有14.24元（約台幣66元）。

北京新發地官網數據顯示，4月20日，泰國金枕榴槤批發均價為500公克27元（約台幣124元），較去年同期跌21.7%；越南干堯榴槤批發均價為500公克20元（約台幣92元），比去年同期暴跌57%。

水果業從業人員楊曉洋表示，6月中旬若沒有新的消費刺激，而供應還在繼續增加，價格可能會出現一波明顯下跌。屆時榴槤零售價可能跌至500公克20元，進入十幾元區間。

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