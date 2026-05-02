回應雇主協會訴求 勞部：推跨部會支持方案與漁業人力彈性措施

勞部回應雇主協會訴求，強調將推動跨部會支持方案與漁業人力彈性措施。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕針對家庭雇主與漁業雇主發起陳情抗議。勞動部表示，將分別攜手衛生福利部與農業部等跨部會資源，推動「家事移工雇主支持方案」並輔導相關產業轉型，期盼在保障勞工權益與維持產業永續經營間取得良好平衡。

在家庭看護移工方面，勞動部深刻了解家庭雇主與企業雇主面臨的挑戰有所差異，因此將與衛福部合作，從「增加管理支持、縮減人力空窗、減輕行政負擔」三大方向著手減輕雇主壓力。

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在管理層面，將優化協助手冊、提供通譯資源並建立勞資糾紛協助機制；為縮減人力空窗期，雙方將檢討提高現行52日擴大喘息及短期照顧服務的上限，特別加大對重症及身障失能家庭的支持力道；此外，勞動部亦將透過系統整合以簡化聘僱作業流程。另針對外界關注的就業安定費，目前已有1.2萬名經濟弱勢雇主享有免繳優惠，勞動部已啟動相關評估，擬進一步減輕重症家庭的財務與照顧負擔。

而在漁撈業移工聘僱部分，面對國際供應鏈講求公平招募及台美對等貿易協定（ART）等防制強迫勞動的趨勢，政府考量台灣中小企業比例偏高，已於談判中爭取到三年的緩衝期。

勞動部與農業部將共同推動多項配套，包含與移工來源國溝通以釐清合理招募費用範圍、推動新進漁工訓練支持措施、優化直接聘僱機制，以及輔導資深移工轉任中階技術人力以降低負擔。同時，針對特殊的漁汛需求，也將研議彈性的人力運用制度來穩定產業結構。

勞動部強調，在爭取到的三年過渡期內，將透過跨部會合作積極推動外國招募費用透明化與各項行政支援，以降低雇主負擔並符合國際貿易規範。未來政府會持續與產業及民間團體溝通對話，穩健推動政策而不躁進，確保勞資權益雙贏。

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