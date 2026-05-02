南韓年輕女性新副業！下班登入社群當「Blue Ladies」 收入全曝光

在高物價與生活成本上升壓力下，南韓近期出現以20至30多歲女性為主，在社群平台X（前Twitter）上經營副業的熱潮。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在高物價與生活成本上升壓力下，南韓近期出現以20至30多歲女性為主，在社群平台X（前Twitter）上經營副業的熱潮，她們透過內容創作互助，並參與平台廣告分潤，這群被稱為「Blue Ladies」的族群正快速擴散，成為新型數位副業現象，有參與者每個月甚至可獲得約200萬韓元（約4.73萬元新台幣）收入。

南韓媒體《首爾經濟日報》報導，首爾1名30歲上班族金姓女子（Kim）近來在晚間多了一個新習慣，她每月花費約1萬韓元（約236.8元新台幣）訂閱X Premium，並在下班後登入社群平台X，透過發布內容來累積廣告收益。

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金女表示：「雖然獲得的收益金額不算多，但是每2週以美元計算匯入，所以感覺像是每週領薪水一樣。」、「因為可以在任何地方進行、沒有空間限制，所以負擔很低。」

根據業界統計，這種以女性為主、年齡集中在20至30多歲之間的X平台收益型副業，近期正在南韓社會上擴散，這些人被稱為「Blue Ladies」，她們透過付費訂閱帳號獲得的藍色驗證標誌運作，並參與平台的廣告分潤，目前活躍參與者估計約為2000至3000人。

這類用戶需訂閱X Premium，並取得藍色認證標章，且在達到至少500名追蹤者、近3個月累積500萬次貼文瀏覽量後，才可符合廣告分潤資格。

由於門檻對個人經營者來說並不算低，參與者透過標籤互動、互相追蹤與轉發內容的「數位互助」方式來增加曝光度，例如使用「#BlueLady_Friend_Introduction」等標籤，形成具互助色彩的社群生態，並逐漸發展出「女性幫助女性」的內部文化。

在內容面向上，Blue Ladies多以個人理財、股票投資、房地產資訊及日常生活分享為主，也包含大企業求職經驗與兼職心得等主題，部分貼文甚至達數百萬次瀏覽。有用戶表示，每天投入約1.5小時經營帳號，每月可獲得約200萬韓元收入。

該社群也有內部規範。有部分用戶會分享行為準則，例如「不要談論男友或丈夫」或「避免使用特定表達方式」，反映出維持集體身份認同的意圖。在此過程中，也出現一些副作用，包括排斥男性用戶的氛圍，以及假帳號等問題。

不過，該模式同時存在收益不穩定問題。即使達到基本變現條件，若後續廣告曝光不足，平台仍可能下修收益或暫停分潤，導致收入波動明顯，難以形成穩定現金流。有網友就評論指出，該副業的回報可能與投入時間不成正比。

產業觀察人士認為，此現象反映高物價與高匯率環境下，小型副業需求上升的趨勢。一名IT業界人士表示：「因為不需要額外設備或成本就能開始，所以門檻很低。但由於收入取決於平台政策，很難視為穩定收入來源。」

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