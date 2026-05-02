60歲阿北買80萬老屋！下秒被現實痛擊笑不出來 晚年生活全涼

許多上班族憧憬退休後離開都市，前往鄉間購買老屋開啟「慢活」人生，結果沒想到與現實有所差距。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多上班族憧憬退休後離開都市，前往鄉間購買老屋開啟「慢活」人生。松本和夫（60歲，化名）用他2500萬日圓（約新台幣503萬元）退休金的一部分，在鄉下買了一棟價值400萬日圓（約新台幣80萬元）的老房子，實現「鄉村慢生活」夢想。結果因為老宅要修繕的地方實在太多，支出超出預算，如今陷入房屋無法完工、夫妻關係失和及經濟拮据的三重困境。

日媒報導，松本和夫用退休金買了一棟屋齡超過60年的老屋，雖然老舊，但他被結實的梁柱吸引，毅然以400萬日圓買下。面對專業裝修公司1500萬日圓的修繕報價，松本先生認為價格過高，決定發揮「DIY精神」親自動手，心想既能省錢又能打造「唯一的城堡」。

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他回憶：「當初想得太簡單，覺得只是假日木工的延伸。」移居初期，他每天投入10小時體力勞動，將進度上傳社群媒體贏得眾人讚賞，這曾是他最大的動力。

然而動工後現實接踵而來。由於資材價格飆升至預算1.5倍，加上老宅隱藏的隱憂在拆解後才顯現，例如嚴重的白蟻入侵，根本非素人所能處理。

松本和夫被迫將結構補強工程委託給當地公司，額外增加一筆龐大支出。此外，因缺乏專業技術導致工程反覆出錯、效率極低，長期的重體力活更讓他腰部受重傷，一度臥床不起。

比起財務赤字，最令他心碎的是家庭關係的崩裂。由於新居遲遲無法完工，松本夫婦被迫長居在狹小不便的臨時租屋處。妻子對此極度不滿，冷言諷刺：「我們移居過來，難道是為了整天修房子嗎？」

目前，這棟夢想住宅僅客廳初具規模，浴室與廁所等設施仍處於停工狀態。松本和夫原想追求理想生活，卻因過度自信與規劃不足，將大部分的老後生活資金投進了這口「無底洞」。他無奈說到，自己把大部分退休積蓄都花在這棟根本無法住的房子上，更糟糕的是，工程只完成一半，讓他陷入真正的困境。

房產專家提醒，老舊建築的修繕費用往往超乎預期。若欲自行裝修，應先進行專業結構鑑定，並預留充足的緊急預算，切莫因一時興起而賠上安穩的退休生活。

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