開豪車反而更省？專家揭3款「養車比你想像便宜」車型

在新車價格持續攀升、養車成本居高不下之際，市場普遍認為擁有一輛汽車並不便宜。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在新車價格持續攀升、養車成本居高不下之際，市場普遍認為擁有一輛汽車並不便宜。不過汽車專家指出，若從可靠性與長期維護成本來看，部分豪華品牌車款實際持有成本，可能低於外界預期，甚至具備不錯的CP值，比消費者想像中更加實惠，專家就點出3款豪華品牌車型，認為在妥善保養前提下，長期使用成本相對可控，包含凌志（Lexus）ES350、寶馬3系列（BMW 3 Series）和賓士（Mercedes-Benz）E350。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，根據凱利藍皮書 （Kelley Blue Book）數據，截至2025年，新車平均價格已突破5萬美元（約159.6萬元新台幣）；再加上保險、保養維修與燃料費用，整體持有成本快速累積。

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EVhype創辦人、汽車專家迪蘭（Rob Dillan）表示，每輛車每年平均持有成本超過1.15萬美元（約36.7萬元新台幣），涵蓋燃料、維修、折舊與保險等支出。不過，他強調，若車輛本身具備高可靠性，相關成本有機會大幅下降。

報導點名了3款豪華品牌車型，認為在妥善保養前提下，長期使用成本相對可控。

首先是Lexus ES350，起始售價為4萬3435美元（約138.6萬元新台幣），位於佛羅里達州的德國汽車商店（German Car Depot）老闆蓋爾凡德（Alan Gelfand）指出，儘管該車被歸類為豪華轎車，但其機械結構成熟，維護需求相對簡單，「這款車在整個使用壽命期間，只需要基本的保養。」根據RepairPal數據，Lexus ES350平均年度維修成本約為468美元（約1.49萬元新台幣），明顯低於多數豪華車水準，具備長期使用的經濟優勢。

其次為BMW 3 Series，起始售價為4萬4500美元（約142萬元新台幣），該車在性能與實用性之間取得平衡，且入門價格低於多數新車平均水準。蓋爾凡德指出，若車輛保養得當並具備完整維修紀錄，其整體持有成本將低於市場預期；反之，若長期忽視保養，維修費用甚至可能高於車輛本身價值。根據RepairPal資料，BMW 3 Series年度平均維修費約為748美元（約2.38萬元新台幣）。

最後為Mercedes-Benz E350，起始售價為6萬3900美元（約203.9萬元新台幣），蓋爾凡德分析，E-Class採用成熟的動力系統設計，在可靠性方面表現穩定，往往比大多數人預期更高，只要依照原廠保養週期維護，並及早處理潛在問題，可有效延長使用壽命並降低高額維修風險。根據RepairPal資料，Mercedes-Benz E350平均每年維修費用約為788美元（約2.51萬元新台幣）。

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