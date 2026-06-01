LTN經濟通》恆大債務黑洞 中國金融地動山搖

恆大曾是中國最大房地產開發商之一。（示意圖，路透）





恆大債務高達2.4兆人民幣

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產巨頭恆大集團（Evergrande）的債務危機，自2021年爆發以來，不僅重創中國房地產市場，它的崩垮也使中國的金融體系瀕臨崩潰。近期創辦人許家印面臨8項罪名，並全數當庭認罪悔罪，然而，許家印的認罪或許只是法律程序上的收尾，更現實的問題是：恆大留下的2.4兆人民幣（新台幣11兆）債務窟窿，究竟由誰來承擔？

2025年中国GDP初步核算為140兆人民幣，恆大單一房產公司債務就佔其全國GDP的1.7%，這還不包括其它也陷入艱困的房地產企業。

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恆大曾是中國最大房地產開發商之一，巔峰時市值超過500億美元，但其快速崛起背後仰賴高度槓桿操作。因此2021年資金鏈斷裂時，恆大總負債已高達3000億美元，成為全球負債最高的房企之一，也讓中國長期依賴房地產拉動經濟成長的模式徹底暴露風險。

恆大在資金鏈斷裂後，留下約1300處爛尾樓、高達數千億美元債務缺口、數十萬仍在苦苦等待自己的住房交付的購房者，對金融機構、供應鏈及購屋族群造成連鎖衝擊。這不僅反映企業過度槓桿問題，更揭露中國房地產「預售制」、地方財政與金融體系彼此高度綁定的結構性風險。

房地產及相關產業一度占中國GDP約20%以上，長期是中國經濟最重要的成長引擎之一。然而，隨著恆大違約、房市降溫、建商接連爆雷，這套模式開始反噬中國經濟。銀行不良貸款激增、房企債務違約潮爆發，使中國金融體系風險快速浮現。

隨著中國債務驅動型房地產市場泡沫破裂，恆大海上威尼斯度假區的公寓宛如一座鬼城。（彭博資料照）

恆大違約 引爆中國流動性危機

中國國際經濟交流中心研究指出，恆大債務危機反映中國房地產企業普遍存在高槓桿擴張問題，即使是龍頭企業亦難以承受政策收緊與資金緊縮壓力。2020年中國政府推動「三道紅線」政策，限制房企負債比率，原本依賴借新還舊、預售融資的商業模式瞬間失效，成為壓垮恆大的最後一根稻草。

值得注意的是，恆大違約的核心問題並非單純「資不抵債」，而是流動性危機全面爆發。在融資環境急速收緊後，恆大原本高度依賴外部募資與預售回款的資金模式失靈，現有資金已不足以支付到期債務與利息。隨著市場恐慌升溫、融資管道枯竭、購房者與投資人信心崩潰，最終形成惡性循環，引爆全面債務危機。

也正是從此時開始，中國房地產市場開始全面轉冷。2021年恆大正式海外債務違約，2022年中國更爆發大規模爛尾樓危機，眾多購房者因房屋無法交付而發起「停貸潮」，拒絕繳納房貸，顯示房地產危機已從企業債務問題，升級為金融與社會穩定問題。

許多分析皆指，中國經濟陷入泥淖，始作俑者就是房地產，有學者表示，2017年中國房價仍在高點，當時意氣風發的許家印絕對不會想到4年後恆大會債務違約，再過兩年，他更因為恆大作假帳等問題成了階下囚。

中國恆大集團已在香港交易所下市。（法新社）





大量中國銀行對房地產業有高度曝險

《BBC》曾分析指出，恆大的轟然倒塌，象徵中國「大到不能倒」神話破滅。過去市場普遍認為，北京不會坐視大型企業倒閉，但恆大危機證明，官方對企業無節制舉債的容忍已到極限。

恆大危機不僅是企業破產問題，更直接影響金融體系穩定性。首先，大量中國銀行對房地產業有高度曝險，尤其是地方性銀行與政策性金融機構。恆大及相關開發商違約後，金融機構面臨資產減值壓力上升。

其次，中國地方政府財政高度依賴土地出讓收入。當房市降溫、土地拍賣流標增加，地方財政收入明顯下降，進一步加劇地方債務壓力。研究指出，土地相關收入一度占地方財政近半數，一旦房市下行，地方政府財政缺口迅速擴大。

此外，影子金融與理財產品也受到牽連。部分房企透過理財產品與非標融資進行資金籌措，一旦違約，容易引發投資人信心崩潰。

《BBC》一篇報導就曾指，一度是為投資者孕育著豐厚利潤前景的國家發展最快房地產開發商之一的恆大，如今卻成為全球負債最高的企業之一，被載入史冊，且其轟然倒塌將中國金融體系推向崩潰邊緣，完全暴露了中國經濟的脆弱性。

更重要的是，恆大並非個案。在其爆雷後，碧桂園、世茂、萬科等大型房企也相繼陷入流動性危機，顯示中國房地產危機已從單一企業事件，演變為整體產業結構性調整。

恆大創辦人許家印面臨8項罪名，並全數認罪。（法新社資料照）





恆大爛尾樓 拖垮地方財政

許家印與恆大的興衰，某種程度上也是中國過去20年經濟模式的縮影。恆大早年大舉布局三四線城市，推高地方土地財政收入與GDP數據，但當泡沫破裂後，留下的是爛尾樓、地方財政困境與無數家庭資產縮水。

當前中國面臨多項重大挑戰，包括美國總統川普的關稅政策、地方政府債台高築、消費疲軟、失業問題以及人口高齡化等等。但根據BBC先前報導，恆大的崩盤以及其他開發商面臨的嚴重問題，對中國打擊最大。

儘管近幾年，中國國家主席習近平專注於發展高科技產業，如綠能、電動車、機器人等，但外界普遍認為，短期內仍難找到足以取代房地產的經濟支柱。

歐亞集團中國事務主任王丹指出：「房地產低迷是經濟最大的拖累，也是消費受抑制的根本原因。」

有分析認為，恆大的「死亡」，是中國經濟路線的必然產物，這種模式在推動中國經濟快速增長的同時，也積累了巨大的系統性風險（路透資料照）





中國房地產危機尚未結束

儘管中國官方已表態「不會全面救助房地產業」，但市場普遍認為，房地產危機尚未結束。即便恆大國內資產最終全面清算，債權人回收率預料有限，最終成本恐仍將由購房者、供應商、金融體系與整體社會共同承擔。

有分析認為，恆大的「死亡」，是中國經濟路線的必然產物，這種模式在推動中國經濟快速增長的同時，也積累了巨大的系統性風險，最終導致了恆大因流動性資金不足以償還債務而違約的結局。

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