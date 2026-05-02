房東換人就漲租金！ 60多歲租客阿伯好崩潰：這年紀還租的到房嗎？

對於高齡租客而言，調漲租金是直接關係到生活基礎的重大問題。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在續租約或換房東的時機，租屋族常會收到「房租調漲」的通知，而對於高齡租客而言，調漲租金是直接關係到生活基礎的重大問題，專家建議，若遇到租金上漲，與其在「拒絕」與「接受」之間二選一，更重要的是根據周邊行情與物件狀況，判斷合理水準後進行協商。

日本媒體《The Gold Online》報導，居住在東京23區內一棟屋齡超過40年公寓的Kazuo先生 （化名／60多歲），看到管理公司寄來的「房租調漲通知」，不禁反覆看了兩遍。讓原本平穩的日常急轉直下的契機，是年邁的前房東過世。繼承該物件的兒子很快就將房產出售，新的房東變成了一家從未聽過的海外公司。

請繼續往下閱讀...

自那之後，過去那種有人情味的互動消失了，取而代之的只有制式且冷酷的通知。

Kazuo抱怨：「原本每月6萬日圓（約1.23萬元新台幣）的房租，說是從下個月開始要漲到7萬日圓（約1.44萬元新台幣）。明明2年前業者剛接手時才剛漲過5000日圓（約1030元新台幣）。還說如果有意見就叫我用電子郵件聯絡，電話也完全打不通。」

對於僅靠每月約15萬日圓（約3.09萬元新台幣）年金生活的Kazuo而言，1萬日圓（約2060元新台幣）的漲幅絕非可以忽視的問題。他的生活是靠長期節省才勉強維持，已經沒有任何多餘的餘裕。

業者提出的調漲理由是「基於地價上升帶動周邊物件租金上漲，以及管理費與修繕費高漲所進行的檢討調整」。然而實際情況看來，更像是仰賴地段優勢，意圖改建為大樓，或以更高租金汰換現有住戶。

Kazuo無奈地說，附近的房子租金都很高，要搬到附近幾乎不可能。而且他這個年紀，真的還能再租到別的房子嗎？

針對此案例，律師山村暢彥提出建議，指出在租賃契約中，房租的調漲並非房東可以單方面決定，原則上仍需與承租人達成共識。即使未能達成協議，也不會立刻被要求搬離，最終將由法院判定合理租金。因此，即使收到通知，也沒有必要立刻接受。

但另一方面，近年在不動產價格與租金水準上升的背景下，某種程度的調漲被認可的情況確實也在增加。

山村暢彥表示，因此租客不需要在「拒絕」與「接受」之間二選一，更重要的是根據周邊行情與物件狀況，判斷合理水準後進行協商。

具體而言，建議先查詢附近類似物件的租金，掌握「多少金額才合理」的客觀依據，再透過書面或電子郵件冷靜表達立場。此外，也不必直接接受對方提出的金額，可考慮協商「分階段調漲」或「一定期間凍漲」等條件，作為現實可行的選項。

山村暢彥強調，對高齡租客而言，租金是直接關係到生活基礎的重大問題，因此應儘早諮詢專業人士，尋求現實可行的折衷方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法