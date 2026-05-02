越南榴槤出事了 每公斤殺到24元農民含淚賣

首次上稿 5/1 23:20

更新時間 5/2 05:43

〔財經頻道／綜合報導〕由於泰國榴槤供應量激增以及對鎘殘留的擔憂，越南Ri6榴槤價格暴跌至歷史新低，一些農民甚至以每公斤2萬至3.5越南盾（約台幣24元至42元）的價格出售。

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越南快訊1日報導，自 4 月初以來，榴槤價格與供應量呈反比關係，價格持續下滑，導致許多品種的榴槤價格跌至多年來新低。

越南Ri6榴槤的價格暴跌至歷史新低，一些農民甚至以每公斤2萬至3.5萬越南盾的價格出售；優質貓山王榴槤現在售價為每公斤 6萬至 6.5萬越南盾（約台幣72元至78元），金枕頭榴槤的售價為每公斤 6.5萬至 7.5萬越南盾（約台幣78元至90元），大約是年初價格的一半。

在湄公河三角洲的同塔省的農民Xuan 擁有一公頃多的Ri6榴槤已經成熟待收，但價格暴跌幾乎沒有利潤。他說，目前的價格是「歷史最低水準」。

同塔榴槤協會主席Vo Tan Loi表示，某些品種的榴槤價格保持穩定，金枕頭榴槤在中國需求暢旺，支撐了榴槤的價格；而Ri6和貓山王榴槤則在保鮮和運輸方面呈現劣勢。他還說，鎘殘留問題持續影響產量，部分商品鎘含量超標，令買家持謹慎態度。鎘是一種有毒重金屬，因其潛在的致癌風險而受到嚴格管制。

越南蔬果協會秘書長鄧福阮則說，價格暴跌也與季節性因素有關，泰國每年4月至6月是豐收旺季，大量農產品湧入市場，導致整個地區的價格下降。

同時，越南榴槤生產分散，殘留物控制不均衡，且嚴重依賴檢測系統，而這些系統在高峰期往往不堪負荷。今年第一季，越南榴槤出口額接近2.22億美元，較去年同期成長128%。但要保持這種態勢，就需要更嚴格的品質控制和更好的生產鏈協調。

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