時代公佈百大影響力企業 鴻海吃下40％AI伺服器市場進榜

時代雜誌公佈百大影響力企業，鴻海進榜。（本報資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕時代雜誌（TIME）公佈2026最具影響力的百大企業名單，以iPhone最大組裝廠聞名的鴻海，因轉型成為人工智慧（AI）領域最重要的參與者之一而入榜。

時代雜誌指出，全球最大電子產品代工製造商鴻海，是輝達旗艦伺服器GB200的主要組裝業者，該款伺服器是業界最搶手的硬體，這使鴻海在AI供應鏈中佔據關鍵地位。

請繼續往下閱讀...

2025年，鴻海的雲端與網路業務部門超越消費性電子產品，成為該集團規模最大的事業體，該發展反映AI基礎設施的需求飆漲。該動能使鴻海全年營收達8.1兆台幣，創新高紀錄，其中，AI伺服器營收年增170%。

隨著鴻海超越代工製造領域，不斷擴展在AI基礎設施中的業務，該公司也進一步深入設計與工程領域，開發邊緣運算組件，比如液冷系統與高連接器等。為了滿足需求，鴻海在墨西哥斥資9億美元，興建一座工廠，並在德州擴廠，以生產輝達伺服器。近期並與OpenAI達成夥伴關係，將專注下一代AI基礎設施的設計。

鴻海董事長劉揚偉在3月的財報指出，「我們主要客戶預期未來2至3年，AI產業的規模將達到1兆美元」。鴻海已拿下40%的AI伺服器市場，預期該數據將繼續成長。

時代雜誌該名單分為巨擘、領導者、顛覆者、創新者、先驅與影響力6類，鴻海列名為創新者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法