以色列要出大招了？索馬利蘭嗨喊1事

以色列2025年12月宣布與索馬利蘭建交。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕常駐索馬利蘭的分析師指出，紅海和亞丁灣的水域鮮少平靜，在這種不斷變化的局勢下，一個假設性的、但討論日益增多的情景浮出水面，那就是以色列若支持索馬利蘭海軍的發展，會發生什麼事？這樣的舉動可能會在區域乃至全球引發一連串意義深遠的改變。這篇文章引起所馬里蘭的關注並在社群平台轉發，直指一支更強大的索馬利蘭海軍能協助保護重要航道，讓貿易會更順暢，造福全世界。

以色列1招改變紅海局勢

專長於國際關係、地緣政治和外交政策且常駐索馬利蘭的分析師依德里斯（Mohamed Abdi Idris），在《以色列時報》分析如果以色列為索馬利蘭建造海軍，將會發生什麼變化？

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文章說，紅海和亞丁灣的水域鮮少平靜。幾十年來，這裡不僅船隻往來穿梭，貿易往來頻繁，也充滿了緊張局勢、敵對關係和戰略競爭。如今，隨著與等葉門青年運動（另譯胡塞武裝）組織相關的安全局勢日益惡化，該地區再次面臨轉折點。

在這種不斷變化的局勢下，一個假設性的、但討論日益增多的情景浮出水面：如果以色列支持索馬利蘭海軍的發展，會發生什麼事？乍看之下，這似乎是一個遙遠的地緣政治概念。但實際上，這樣的舉動可能會在區域乃至全球引發一連串意義深遠的改變。

借助以色列等以先進國防能力著稱的國家提供的技術支援、訓練和海上系統，索馬利蘭有望更有效地控制其水域。像柏培拉港（Berbera）這樣的港口不僅可以成為商業中心，還可以成為安全的海上節點。

這將加強內部治理，改善稅收保障，並增強國家信心。從這個意義上講，海軍不僅僅是關於防禦，它更是主權實踐的體現。

紅海地區各方利益交織，日益複雜。地區強權、全球行為體和非國家行為體都捲入其中。索馬利蘭海軍實力的增強，特別是在以色列專業技術支援下，可能會微妙地改變局勢。

以色列和索馬利蘭之間任何公開的合作都不是憑空產生的，而是會發出強烈的訊號。對索馬利蘭而言，這既是機會也是困境。一方面，與技術先進的伙伴進行更深入的合作可以加速制度發展；另一方面，這可能會使與那些對以色列在該地區的作用較為敏感的國家的關係複雜化。

航道安全可確保貿易暢通

全球約有10%至15%的貿易要經過紅海。任何中斷都會產生遠超過該地區範圍的連鎖反應。索馬利蘭海軍實力的增強有助於保障這些航線的安全，尤其是在沿海地區。這將使柏培拉等港口對投資者和航運公司更具吸引力，尤其是在當前充滿不確定性的環境下，這些港口能夠提供可靠的替代方案。

畢竟，安全也是一種經濟基礎建設。當船舶感到安全時，貿易就會更加順暢。而貿易暢通，機會自然隨之而來。

不過，若認為建造一支先進的海軍就能解決所有安全挑戰的想法，有點不切實際。該地區的海上威脅與陸地衝突、政治矛盾以及更廣泛的區域競爭密切相關。海軍可以起到威懾和應對作用，但僅憑海軍本身無法解決不穩定的根源問題。

歸根究底，問題不僅在於以色列能否幫助索馬利蘭建立海軍，更深層的問題是索馬利蘭乃至整個地區將如何利用這種能力。它會被用來促進穩定、合作和貿易安全嗎？還是會成為本已複雜的地緣政治難題中的另一塊拼圖？

答案不僅取決於外部合作夥伴，還取決於本地的願景、領導力和策略清晰度。不過，有一點很明確，那就是在海洋既是生命線又是戰場的地區，即使海上能力的一次轉變，其影響也可能遠遠超出地平線。

對於這篇評論文章，索馬利蘭在社群平台X轉發，並強調紅海、亞丁灣和曼達布海峽的力量平衡即將改變，一支更強大的索馬利蘭海軍能協助保護這些重要的航道。畢竟，安全是一種經濟基礎設施。當船隻感到安全時，貿易會更順暢，造福全世界。

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