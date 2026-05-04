LTN經濟通》中國最大風險的海峽 比荷姆茲更重要

麻六甲海峽，是全球航運和貿易的重要通道。（路透資料照）

美中強化在麻六甲海峽軍事布署

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突延燒，自2月戰爭爆發以來，荷姆茲海峽持續遭到封鎖，這一舉動擾亂了全球能源供應，不過，在東南亞也有同樣重要的水道近期逐漸成為國際關注的焦點。位於印尼、馬來西亞之間的麻六甲海峽，是全球航運和貿易的重要通道，近年來，外部勢力對於麻六甲周邊地區的軍事關注日益增加。

美中兩國都不斷加強在海峽及周邊地區的軍事部署，美軍主要透過建立基地和部署海軍勢力來實現這一目標，中國則依靠港口網路和海軍建設來達成相同目的。在海峽西側附近的安達曼和尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）則讓印度在當地也有戰略部署。

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美國與印尼在4月中旬宣佈建立「重要國防合作關係」，進一步強化了兩國的軍事聯繫，表明川普政府可能希望在該地區扮演更重要的角色。雖然目前還沒有任何明確的決定拍板，但即使是有限的軍事行動，也能提升美軍監視這一地區的能力，有助美軍在連接太平洋和印度洋的這條道路上部署軍力。

印尼、馬來西亞和新加坡都與麻六甲海峽相接，共同管理海峽。（Google Earth，本報製圖）

麻六甲承載了全球45％的海上石油運輸

麻六甲海峽是連接印度洋、南海和太平洋的最短海上路徑，因此成為東亞與西方之間的貿易要道。這條海峽從馬來半島一直延伸至印尼的蘇門答臘島，全長約900公里，在新加坡附近的菲利普水道（Phillips Channel）最窄處僅2.8公里寬。

全球海上貿易中，有近24％的貿易經由這條海峽運送，同時也承載了全球45％的海上石油運輸、25％的國際汽車貿易，以及23％的散裝貨物，包括小麥、大豆等重要的農產品。除此之外，歐洲進口的許多電子產品、鞋類和玩具等消費品、機械設備及工業用品也是透過海運貨櫃經由這條海峽運送。

根據馬來西亞官方數據，2025年，有超過10萬2500艘船隻行經麻六甲海峽，從前（2024）年的約9萬4300艘進一步攀升。美國能源資訊署（EIA）數據顯示，2025年上半年，每天約有2320萬桶石油經過這條水道運輸，這些石油供應了中國、日本和南韓等主要經濟體，數字高於荷姆茲海峽同期的約2090萬桶石油。

麻六甲海峽同時也擁有全球最重要的一些港口基礎設施，位於海峽南端的新加坡是全球第2繁忙的貨櫃港口，也是最繁忙的貨櫃中轉站。這座港口每年處理超過4000萬個貨櫃，同時也是全球最大的船舶加油中心。馬來西亞的巴生港也位居全球10大貨櫃港口之一，每年處理1400萬個貨櫃。

位於麻六甲海峽南端的新加坡港是全球第2繁忙的貨櫃港口。（法新社資料照）

印尼、馬來西亞和新加坡共管麻六甲海峽

印尼、馬來西亞和新加坡都與麻六甲海峽相接，並擁有領海主權，1971年，這3個沿岸國家建立了協調機制，以共同管理麻六甲海峽。與此同時，麻六甲海峽被視為國際海峽，這代表各種船隻、飛機都有權在此通行，可以不受阻礙地行進。

根據國際法，沿岸國家無權禁止船隻通行或對其收取費用，但可以對特定服務收費。這3個國家同時也與泰國在安全領域密切合作，包括打擊海盜和執行巡邏任務，雖然沒有任何一個國家能完全控制海峽，但各國的地理位置使其能夠對全球最重要的貿易通道之一帶來重大影響。

荷姆茲海峽面臨的危機引發各界關注，而在伊朗對海峽實施通行費之後，印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）也一度提出向行經麻六甲海峽的船隻收取費用的想法，不過在引發國際反彈後，波巴亞很快澄清，印尼並沒有實施這項計劃的打算。

對此，鄰國也迅速做出回應，新加坡強調，麻六甲海峽必須保持開放狀態，以便國際航行使用；馬來西亞同樣強調了確保航行暢通的重要性，反映出言個國家在維持航行秩序方面的共識。

中國國家主席胡錦濤（中）過去曾提出「麻六甲困境」。（路透資料照）

胡錦濤曾提「麻六甲困境」

伊朗戰爭已讓國際看見隱憂，若是爆發新的危機，無論是台海衝突、南海問題或是美中之間的其他緊張局勢，麻六甲海峽都可能被捲入競爭之中，成為焦點所在。一場混亂預計將波及全球供應鏈、推高能源成本、減緩貿易流動、加劇全球經濟衝擊。

在這之中面臨最大風險的是中國，早在2003年，時任中國國家主席胡錦濤就提出了「麻六甲困境」，將該海峽視為潛在衝突下的戰略弱點。

儘管中國長年以來積極開發替代路線，從中亞、俄羅斯的管線運輸，到投資於一帶一路下的其他運輸管道，包括修築穿越緬甸的管線、投資中巴經濟走廊，甚至還開發北及航線，但至今仍無法成為麻六甲海峽的可行替代方案。目前，中國進口石油中有75％到80％仍需要經過麻六甲海峽。

從緬甸在孟加拉灣沿岸城市皎漂（Kyaukpyu）到中國雲南的輸油管線雖然可以完全繞過麻六甲海峽，不過這些管線的每日運能約44萬桶，在中國每日約1100萬桶的進口量中僅佔極小部份。中國透過中亞的石油和天然氣管線，則提供石油進口總量的10％左右。

美國美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana‑Champaign）麻六甲海峽海事事故研究專家阿斯特麗娜（Azifah Astrina）直言，自己不認為中國在可預見的未來裡能找到真正可行的方法，降低對麻六甲海峽的依賴。任何替代路線，無論是管線或是其他走廊，頂多能在邊緣上提供協助，無法在規模上取代麻六甲海峽。

根據統計，2025年，有超過10萬2500艘船隻行經麻六甲海峽。（彭博資料照）



替代航道須經印尼

雖然還沒有明確跡象表明，麻六甲海峽周邊日益增強的軍事部署，會對商業航運造成影響，但各界已開始評估潛在替代方案。

目前最常被提及、最可行的2條替代路線分別為巽他海峽（Sunda Strait）和龍目海峽（Lombok Strait）。若選擇這2個海峽，航行距離將增加約1000到1500浬，相當於需要多耗費3到5天的航行時間，需要支付更高的燃油費用，同時還無法使用新加坡的加油設施。

不過，這兩個海峽同樣皆屬印尼領海，實際上與麻六甲海峽並無太大差別，恐怕很難真正作為麻六甲海峽的替代方案。若要尋求印尼以外的選擇，巴布亞紐幾內亞附近的托列斯海峽（Torres Strait）水域太淺，不適合吃水深度超過12公尺的大型商船通過。

如果船隻必須避開所有這些航道，將不得不繞行整個澳洲大陸，這將使航行時間再增加10到15天。正是這些地理因素，使得麻六甲海峽如此不可或缺。

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