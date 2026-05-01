貪1.6萬丟工作還判刑！台積電課長栽了

台積電先進封測六廠。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕男子阿信（化名）在台積電擔任課長，薪資優渥，卻被公司抓到浮報加班，獲取1萬6336元的加班費及3.76小時的補休，不僅丟了飯碗，並被台積電一狀告上法院。苗栗地院審理，認阿信犯詐欺取財罪、詐欺得利罪，分判4個月、3個月徒刑，併應執行5個月，得易科罰金。全案可上訴。

阿信自2000年起在台積電任職，並於2024年間擔任台積電先進封測六廠的課長一職。但公司發現，阿信在2024年5月到8月間，多次以刷卡進入廠區後離開或至健身房，或「反向刷卡（僅刷卡不入廠）」之方式浮報加班，獲取1萬6336元的加班費及3.76小時的補休。

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案情曝光後，阿信於2024年9月離職，並遭台積電提告。阿信辯稱，他因有加班沒有申報，才把加班的部分集中申報；且他工作需要用手機跟上百位工程師即時保持聯絡，也會看電子郵件或用通訊軟體跟同事討論工作事務，可以在場外連線，不一定要進辦公室在電腦前才能辦公，在廠外也可以工作加班。

法官調查，阿信在台積電任職長達15年，理應知悉公司申報請領加班費之相關規定，且也知道公司曾公告有員工以不當方式刷卡，導致到離紀錄不實而被解雇之事，並說明有人據以浮報加班費。

且法官認為，若依阿信主張「廠外加班」可合法申報，其僅需在差勤系統依照其廠外工作之時間操作申報即可，卻刻意於非工作日親赴廠區刷卡後隨即離去，製造「人在廠內」之門禁假象，更證明「廠外辦公」、「累加集中申報」不符公司申報加班費之要件，或其根本無加班事實。

至於阿信稱有以電子郵件、通訊軟體回復同事訊息或參與討論跟聯繫，法官則認為，現代職場因數位通訊發達，勞工於下班時間回覆訊息、查看信件已屬常見之「處理零碎事務」，未必均等同於「應受領加班費之勞務提供」，也不符合台積電之加班費申報核發之工作規則。

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