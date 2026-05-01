聯邦銀行母親節園遊會 總經理許維文大讚台灣經濟亮麗

聯邦銀行於高雄舉辦母親節ESG園遊會，左二為聯邦銀行總經理許維文、右二為高捷董事長楊岳崑。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕聯邦銀行今（1）日於高雄文化中心舉辦「聯邦同心做伙愛媽咪」母親節ESG園遊會，聯邦銀行總經理許維文致詞強調，台灣經濟有亮麗成就，去年平均國民所得是中國的3倍，尤其是高雄，受惠於大型展覽會與演唱會舉辦，已成為國際化都市！

歡慶母親節並深化企業永績行動，聯邦銀行高雄母親節ESG園遊會結合環境永續、金融教育與親子共融三大主軸，由聯邦銀行總經理許維文、高捷董事長楊岳崑、一卡通總經理鄭鎧尹、壽山動物園主任莊絢智一同啟動光柱，點亮「聯邦同心做伙愛媽咪」主題燈球，展現企業的永續願景。

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聯邦銀行總經理許維文致詞指出，早上搭高鐵時把新聞讀過一遍，印象最深刻的就是台灣第一季經濟成長率達13.7%，連經濟學人雜誌都覺得不可思議；第二則是去年一整年，台灣平均國民所得是42000美金，贏過韓國、日本，韓國是3萬7、日本是3萬5，中國大陸則是1萬4，也就是說台灣的平均國民所得是中國的3倍，這都是台灣在經濟上非常亮麗的成就。

許維文強調，尤其是高雄，最近在假日幾乎很難訂到飯店，每一班到高雄的高鐵都滿滿的，以前高鐵只要坐到台中，整個高鐵剩下大概1/3的人，現在很多都直接坐到高雄；不管是國際的大型展覽會，或是演唱會，都在高雄這邊舉辦。他稱讚高雄已經是非常國際化、有魅力的都市，聯邦銀行也跟著這股潮流，今年在高雄設立了亞資分行，希望跟著高雄國際化腳步，讓聯邦銀行的財務管理也國際化。

今天的園遊會，除了聯邦銀行南部各分行共襄盛舉，也邀請創世基金會、微客公益行動協會、綠色和平基金會、在地農會設攤，規劃「以書換蔬」及「回收空瓶」等ESG活動，鼓勵大家用愛力挺公益，聯邦銀行吉祥物「MYKONOS」、高捷人氣「蜜柑站長」同時現身，引起小朋友驚呼。

最受矚目的年度活動非「水球大戰」莫屬，由許維文率經營團隊熱鬧開打，歡笑聲不斷，展現聯邦人的團結與品牌活力；另呼應母親節充滿温暖與愛的主題，園遊會特別規劃「寵愛媽咪」專區，提供公益按摩、親子噴繪、人像速寫等服務，現場更發送產地直送康乃馨，向所有偉大的女性的感謝與祝福。

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