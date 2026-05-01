封鎖反變助攻？中國汽車「借道墨西哥」爆紅 美3州淪陷

外媒報導，中國電動車繞道墨西哥，已合法開進美國。（美聯社，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕美國封鎖中國汽車，卻意外反成助攻？據報導，在美政府以高關稅與技術禁令的層層圍堵，美國消費者無法直接購買中國品牌車款；但現今，部分美國消費者開始「逆向操作」，跨境前往墨西哥購車，再將中國電動車開回美國使用，這種「借道墨西哥」的方式正在加州與德州街頭迅速竄紅。

據悉，目前這些中國汽車主要出現在美墨邊境通勤城市，如加州、德州，傳出亞利桑那州也開始出現。

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外媒指出，這一切並非灰色操作，而是源自一項沿用數十年的海關規定，允許非美國居民在短期停留期間，駕駛海外註冊車輛入境，讓中國電動車在未符合美國安全與排放標準的情況下，仍能合法上路。

據報導，比亞迪和吉利等中國汽車憑藉著價格親民、科技配置豐富的車型，快速改變當地消費者結構，其新車售價約售價約為1.7萬美元至2萬美元間，遠低於美國平均近5萬美元的購車成本，帶動美墨跨境購車的新現象。

報導指出，這套「漏洞」運作其實不複雜，駕駛需出示墨西哥居留證、駕照、車輛登記與所有權證明，美國海關則以「非居民自用車輛」方式放行。但若要正式進入美國市場，則需通過完整法規認證，成本極高甚至不可行，這也讓多數中國車廠難以直接進軍美國。不過在「短期入境」機制下，這些限制暫時被繞開。

此外，在社群媒體上也有越來越多美國汽車部落客與專家發布教學影片，分享如何透過合法流程赴墨西哥購買中國汽車並開回美國使用，引發市場輿論關注。

產業觀察人士指出，美國車企長期偏重高利潤車型，忽視入門市場需求，為中國品牌提供切入機會。美國消費者對價格與性價比高度敏感，但本土車廠策略導致產品結構失衡，使得中國車在全球市場快速填補空缺。

美國對中國電動車其實設下雙重防線。第一層是關稅，美國已將中國電動車關稅提高至100%，再加上國安相關稅項，總稅負超過125%。第二層則是技術封鎖，禁止含有中國或俄羅斯軟硬體的聯網與自駕系統車輛進口或銷售，即使在美國設廠生產，也不能使用相關技術。

儘管限制嚴格，中國電動車仍在美洲市場快速擴張，尤其是在墨西哥。比亞迪已成當地最大電動車品牌，2025年市占率約達70%，並建立超過80個銷售據點。現今，中國品牌整體已佔墨西哥汽車市場約25%。

除了比亞迪外，上汽集團旗下MG、江淮汽車、奇瑞汽車與長城汽車也已在墨西哥布局，小鵬汽車今年也正式進入市場，墨西哥將成為中國車廠進軍北美的重要跳板。

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