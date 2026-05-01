馬斯克去年薪酬曝光！帳面1580億美元 實拿竟是「地獄數字」

全球首富馬斯克。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在特斯拉公司股東批准了執行長馬斯克極具挑戰性的薪酬方案後，他的首份薪酬數據出爐，根據特斯拉揭露馬斯克2025年帳面薪酬高達1580億美元（約新台幣4.98兆），然因未達市值與營運目標，實際到手金額為零。

外媒報導，特斯拉在4月30日的1份監管文件中，公佈了CEO馬斯克的薪酬總額，其2025年總薪酬高達1580億美元，但這一天文數字背後，由於特斯拉未能達成任何既定的市值或營運目標，馬斯克2025年實際兌現的薪酬為零。

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1580億美元的總薪酬由兩部分組成。總薪酬金額包括馬斯克去年獲得的獎勵的最高授予日公允價值，該價值假設所有業績條件均能實現。特斯拉報告稱，該公允價值約1320億美元（約新台幣4.16兆）。

剩餘的260億美元（約新台幣8205.6億）薪酬總額，是特斯拉董事會8月批准授予馬斯克的一項臨時獎勵的授予日公允價值。

由於2018年的薪酬方案恢復生效，馬斯克最終在今年4月放棄了這筆款項。

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