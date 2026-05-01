力挺台灣卻被使爛招 ! 中國對非洲幾乎全面零關稅 唯獨少了「這國」

外媒披露，中國正在對我國友邦史瓦帝尼進行關稅手段等經濟施壓。（中央社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《BBC》報導，中國將從週五起取消對所有非洲國家的關稅，唯獨與台灣保持外交關係的史瓦帝尼除外。據報導，這項政策被北京形容為「全球首個大型經濟體對非洲單方面全面零關稅」，不僅強化其對非經濟影響力，也被外界視為在地緣政治上的一次精準操作。

多數分析認為，中國取消所有非洲國家關稅，唯獨排除史瓦帝尼，這是一項政治象徵意義大於經濟影響的決策；其關鍵是，該國是全球僅存少數與台灣維持正式外交關係的國家之一，而北京長期視台灣為其領土一部分，並積極透過經濟手段施壓相關國家。

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部分觀點甚至認為，此舉反而可能讓史瓦帝尼在與台灣的關係中爭取更多經濟支持。

據報導，中國早在2024年12月對33個最不發達非洲國家實施免關稅待遇，此次擴大後涵蓋53國，政策將持續至2028年4月30日，但之後是否延續仍未明朗。

分析人士指出，北京正藉此強化其「貿易自由化倡議者」與「非洲友好夥伴」的形象，與川普時期對部分非洲國家課徵高達30%關稅的政策形成鮮明對比（目前多數已降至約10%）。

近年中非貿易差距持續擴大，2025年非洲對中國的貿易逆差暴增65%、達約1020億美元（約新台幣3.2兆元），顯示中國對非出口遠超非洲對中出口，且差距仍在擴大。

目前非洲對中國出口仍高度集中於原物料，如原油與金屬礦產，主要貿易夥伴包括安哥拉、剛果（金）與南非等國。分析指出，在整體產業結構未改善的情況下，零關稅政策的效益將出現「分配不均」，像南非、摩洛哥等較具工業基礎的國家將更有機會擴大出口，其他國家則受限於產能與物流條件，難以真正受惠。

從短期來看，零關稅確實有助於非洲農產品出口，例如咖啡、堅果等品項，可能提升農村收入與生產效率，甚至對減少貧困與飢餓帶來正面效果。但，專家普遍認為，關稅從來不是非洲出口的最大障礙，真正問題在於結構性失衡。

專家提醒，單靠關稅減免無法解決非洲長期面臨的產業升級與基礎建設不足問題。許多非洲經濟體仍受制於工業能力薄弱、物流效率低落以及過度依賴原物料出口等結構性瓶頸。換言之，即使市場開放，若無法提升加工能力與價值鏈位置，貿易逆差問題仍難以改善。

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