台灣首季GDP成長13.69％超狂 連經濟學家也看走眼

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主計總處公布第一季經濟成長率概估13.69%、創近39年新高。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕主計總處公布第一季經濟成長率概估13.69%、創近39年新高。《彭博》指出，台灣經濟克服伊朗戰爭帶來的衝擊，繼續受益於AI浪潮。這項數據超過彭博對經濟學家調查的所有預期，經濟學家先前預測成長約11.3%。數據公佈後，彭博經濟研究將台灣2026年的經濟成長預期，從先前的6.5%上調至8.5%。

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報導說，主計總處公布第一季經濟成長率概估13.69%，高於前三個月的約12.7%。這項數據超過彭博對經濟學家調查的所有預期，經濟學家先前預測的成長放緩至11.3%。

這次意外回升緩解了人們對美國和以色列對伊朗發動戰爭後，全球能源價格暴跌可能對經濟造成衝擊的擔憂。台灣出口在3月創下歷史新高，較上年同期成長近62%。

報導指出，台灣經濟去年已躋身全球表現最佳的七個經濟體之列，成長率接近8.7%。央行和統計局先前均預測，今年第一季GDP成長率約11.5%。

主計總處公布第一季經濟成長率後，彭博經濟研究將2026年的成長預期從先前的6.5%上調至8.5%。

澳新銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）表示，儘管中東衝突帶來諸多干擾，但科技超級週期依然保持韌性。即使整體增速放緩至個位數，第一季的高成長也足以使台灣在亞洲脫穎而出。

法國巴黎銀行經濟學家Jeeho Yoon表示，台灣第一季經濟出乎意料的加速成長，該行原評估台灣2026年經濟成長率7%的預測值可能會上修。

他強調，除了建築投資外，數據顯示積極的增長態勢正逐漸蔓延至國內需求，雖然迄今為止大部分增長都集中在科技領域，但越來越多的證據表明，這種增長趨勢可能會逐漸擴散，從而在未來支撐消費。

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