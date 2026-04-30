傳部分券商融資額度不足 金管會:個別風險考量

有關部分券商進行融資業務限制一事，金管會表示，券商會自行考量本身風險承受度，再決定是否承做客戶融資，也就是說，回歸各家的風險控管與業務發展。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今年強強滾，成交量衝到兆元，不過，有部分證券商傳出「不限定用途款項借貸」的額度不夠而暫停受理，也就是資金荒的情況；對此，金管會證期局說明，截至4/28日為止，可辦融資業務的34家券商，整體占淨值比為159%，還沒有任何1家達到400%的門檻上限；至於融資額度是否不足？應是個別券商基於風險考量。

由於台股盤中最高一度衝到4萬大關，導致投資人開始擴大財務槓桿操作，近期市場傳出，證券商辦理「不限定用途款項借貸」額度滿水位，因此，選擇暫停受理續辦，並有業者建議應該再開放上限。

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不過，金管會證期局副局長黃厚銘說明，根據現行規定，券商負債占淨值比不能超過6倍；券商在信用交易融資總金額、不限用途款項借貸及證券業務借貸款項等資金融通餘額，不得超過淨值的400%；到4月底融通業務金額占淨值比的平均倍數是159%，也就是說，還沒達到法定的400%。

為何有部分券商進行融資業務限制？黃厚銘說明，券商會自行考量本身風險承受度，再決定是否承做客戶融資，也就是說，回歸各家的風險控管與業務發展。

外傳券商公會提出鬆綁「融資業務總額」、「負債淨值比」等建議，黃厚銘回應，目前還沒有看到相關提案送到金管會，未來若真有提案，再評估是否放寬，未來也將根據「風險胃納量」進行通盤評估。

此外，由於台股近期創史上新高，是否有過熱之虞，黃厚銘今天回應，截至4月底，台股漲幅是34.4%，相較美國的費城半導體漲45%、南韓股票上漲57.46%，表現介於國際主要股市之間。

針對金管會的回應，分析師表示，實際上，南韓股市今年漲幅是全球第二高，美國費半的漲幅是全球第三高，台股則是全球第四高，換言之，短線的確是漲多，難怪投資人會擔心，有「過熱」之虞。

但如果時間拉長，比如從去年開始起算，法人認為，台股目前漲幅尚屬是合理。

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