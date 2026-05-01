大宗商品進入新超級週期 美經濟學者：投資人應撤離科技股

首次上稿 4-30 22:15

更新時間 5-01 05:47

伊朗戰爭導致石油等大宗商品價格飆漲，美國約翰霍普金斯大學應用經濟學家漢克（Steve Hanke）指出，這僅僅是開始，市場正進入1個新的「超級週期」，價格未來可能進一步上漲，並建議投資人應撤出科技股，轉進大宗商品股。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《商業內幕》（Business Insider）報導，伊朗戰爭導致石油等大宗商品價格飆漲，美國約翰霍普金斯大學應用經濟學家漢克（Steve Hanke）指出，這僅僅是開始，市場正進入1個新的「超級週期」，價格未來可能進一步上漲，並建議投資人應撤出科技股，轉進大宗商品股。

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漢克在X平台寫道，投資人應把握良機，將投資組合從去年的最熱門的科技股轉向硬商品（hardcore commodities），「我們正進入另一個大宗商品超級週期，每種東西都在上漲，美國和以色列聯手對伊朗發動戰爭，加速了這個過程」。

漢克指出，近來大宗商品大漲，並非完全由伊朗戰爭所觸發，事實上，在去年的大部分時間，黃金和白銀價格已飆漲至歷史最高，主要由全球各國政府債務居高不下和預期財政不穩定等新經濟情勢所推動。此外，伊朗戰爭導致石油價格飆漲，在美伊針鋒相對的談判遲遲未能產生解決方案下，油市仍劇烈波動。

漢克表示，由於許多商品庫存處於低位，加上多年基礎設施投資不足，真正的超級週期將會在價格上漲但因供應鏈陷入瓶頸，無法迅速增加供應時出現，這種價格上漲壓力可能會持續好幾年。

漢克指出，相對於大宗商品和其他硬資產而言，科技業未來幾年的表現可能不如預期。市場對輕資產企業已充分定價，協助推動超級週期的企業定價卻被低估。

漢克說，人工智慧（AI）並非完全數位化，它需要電力、資料中心、冷卻系統、土地、鋼鐵、銅、天然氣和電網容量，這些實體需求將強力推動大宗商品的需求，並推高大宗商品的投資報酬率。

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