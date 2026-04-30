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彩晶南科廠43.2億賣給矽品 處份利益21.6億

2026/04/30 19:43

彩晶召開重大訊息，由法務長邱博興說明處分南科廠房事宜。（記者陳梅英攝）彩晶召開重大訊息，由法務長邱博興說明處分南科廠房事宜。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠彩晶（6116）今日董事會決議處分南科廠房及附屬設施，交易對象為矽品精密，交易總金額43.2億元，預估可認列處分利益約21.6億元。彩晶法務長邱博興表示，此次出售主要為提升資產使用效率、強化財務結構，並挹注營運資金及未來發展動能。

邱博興指出，彩晶南科廠原先一樓及三樓出租，二樓作為倉庫使用。考量整體資產活化與營運規劃，董事會決議處分南科廠廠房及附屬設施，藉此提升資產運用效率，同時改善財務結構。

根據公告，本次交易標的為南科廠廠房及附屬設施，買方為矽品，交易金額約43.2億元。交易價格係參酌專業估價報告及市場資訊訂定，並委請兩家專業估價機構出具估價報告，以確保交易條件具合理性與公允性。

邱博興說，此次處分案預計可認列處分利益約21.6億元，未來資金將用於充實營運資金，並支應公司後續發展需求。

另外，彩晶今日公布第一季財報。彩晶第一季營收30.15億元，季增8.7%，稅後虧損1.82億元，每股稅後虧損0.06元，已經連兩季虧損，此次處分掉原本閒置的南科廠，對可挹注彩晶業外收益。

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