30歲全職媽媽靠副業「每週賺進4.7萬」 她曝這方式最穩賺

Lindsy Jolley在孩子午睡期間經營副業增加收入。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名30歲全職媽媽，在育兒與家庭經濟壓力之下，靠著多種「零碎副業」在孩子午睡期間工作，每週可賺取多達1500美元（約新台幣4.7萬元）。她透過線上問卷與社群推薦連結等方式，成功打造彈性收入來源。

《商業內幕》報導，居住於猶他州的Lindsy Jolley表示，2025年在生下第二胎後，家庭經濟壓力突然上升。當時她的寵物日托事業收入開始下滑，而丈夫的牙科工作收入也無法支撐一家四口的開銷。與此同時，Lindsy Jolley又不想離開孩子去上班，並且計畫之後在家自學教育孩子，因此需要一種非傳統的賺錢方式。

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她最初透過社群平台接觸各類副業課程，並開始嘗試多種線上工作模式。現在，她通常每週可以透過在孩子睡覺時工作的方式，賺到500到1500美元（約新台幣1.6萬至4.7萬元）。

在眾多副業中，Lindsy Jolley指出「市場調查焦點小組」（focus group）是目前最穩定的收入來源。她每天花約30分鐘填寫篩選問卷，獲得參與線上訪談或產品測試的機會，每次報酬約50至200美元（約新台幣1578至6315元），部分一週累積收入可超過1000美元（約新台幣3.2萬元），且多以禮品卡形式支付。

此外，她也參與亞馬遜影響者（Influencer）計畫，透過拍攝產品評測影片獲取分潤，但她坦言該市場競爭激烈，收入波動明顯，從數百美元到起伏不定皆有可能。

另一項收入來源則來自社群平台的推薦連結與行銷，她表示，當內容在TikTok或Instagram獲得流量時，單週收入甚至可達800美元以上（約新台幣2.5萬元），但整體仍屬不穩定收益。

儘管收入具有彈性，她也坦言，最大挑戰在於時間管理。若在孩子清醒時工作，不僅效率低，也容易造成家庭衝突，因此多數工作集中於孩子睡眠時間完成。

她建議，有意投入副業者應避免同時嘗試多種模式，應先專注掌握一項技能，再逐步擴展。她也強調，副業雖然有機會補充收入，但不一定能立即取代正職，往往需要多種收入來源疊加才能達到穩定效果。

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