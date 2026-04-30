智崴攜手美國連鎖樂園，擴大北美體感設備版圖。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）今（30）日宣布，與美國大型連鎖主題樂園業者簽訂兩座體感模擬遊樂設備合約，進一步拓展北美市場布局，智崴指出，該樂園於全球擁有多個營運據點，此次導入智崴的體感設備將進一步強化遊客於園區內的體驗多樣性。

智崴指出，觀察全球主題樂園市場趨勢，沉浸式體感模擬設備已成為吸引新一代遊客的核心配置，促使大型連鎖型樂園業者持續更新與增設相關遊樂設施，由於智崴具備完整的產品線與內容整合能力，能符合連鎖樂園於不同據點大規模導入的需求，隨著客戶持續擴展據點，將為公司帶來長期穩定的接單動能。

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全球娛樂市場自去年第四季起顯著增溫，智崴今年首季接單金額創下歷史新高，接單動能也延續到第二季，顯示全球市場復甦力道強勁，預期需求將持續維持高位，截至今年第二季為止智崴累積多項國際大型專案合約，隨著全球專案執行推進，相關營收將依工程進度陸續認列，為整體營運提供穩健成長支撐。

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