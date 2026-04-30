近39年新高！第1季GDP成長13.69％ 上修2.23個百分點

第1季GDP成長13.69%。（歐新社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布第一季經濟成長率概估13.69%、創近39年新高，上修2.23個百分點，主因出口、投資民間消費表現均優於預期。主計總處官員表示，首季出口較預測數高出148億美元，出口強勁帶動生產及投資，加上普發現金效益及股市財富效果，民間消費表現也很好。

主計總處表示，由於AI、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第1季商品出口年增51.1％，三角貿易表現亦佳，併計商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長35.25％、上修9.87個百分點；輸入實質成長27.07％、上修12.49個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻9.62個百分點。

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資本形成方面，隨新興科技應用需求持續暢旺，企業投資動能延續，第1季新台幣計價資本設備進口年增28.44％（其中半導體設備年增17.05％），機械設備、智慧財產及運輸工具投資均呈增長，營建工程投資則略減，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長5.2％、上修4.86個百分點，對經濟成長貢獻1.38個百分點。

另，政府普發現金效益延續、股市創高推升財富效果，加上業者結合節慶與運動賽事推出促銷活動，第1季零售業營業額續增2.07％（不含汽機車增5.02％）、餐飲業增3.84％，通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關服務消費同步增長，加以金融市場熱絡，挹注證券、基金等交易手續費大幅成長，跨境旅遊熱潮延續亦帶動國人國外消費，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第1季民間消費實質成長4.89％、上修2.02個百分點，其中國人在國內消費實質成長4.51％，國人在國外消費實質成長11.05％，但旅行支出同步增加，不影響整體GDP。

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