瑞昱第1季獲利季增逾6成，EPS為8.44元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕網通IC設計廠瑞昱（2379）今召開法說會並公布第1季財報，受惠客戶補貨需求與產品組合優化，單季毛利率49.7%，季增1.6個百分點、年減1.9個百分點，稅後盈餘43.3億元，季增63.1%、年減9.1%，稅後每股盈餘（EPS）為8.44元，創近1年新高。

瑞昱因客戶補貨需求增加，第1季營收達264.23億元，季增38.6%、年增4%；產品組合優化，毛利率為49.7%，季增1.6個百分點、年減1.9個百分點，為近3季新高，營業費用率雖上升至37.8%，但成本控制得宜，營業利益仍達到43.32億元，營業利益率11.9%，季增3個百分點，稅後每股盈餘為8.44元。庫存週轉天數為105 天，較上季的127天減少，週轉天數減少與客戶補貨、供應不確定性情況採取積極庫存策略有關。

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瑞昱表示，第1季需求主要集中在AI相關基礎設施，包括高階路由器/交換器、Wi-Fi 7，2026年中世界足球盃前的高階電視、遊戲市場趨穩健、韓國/歐盟/美國的汽車市場穩定成長。同時，記憶體成本上漲、上游供應緊張及地緣政治因素等風險，可能會限制第2季的成長空間。

瑞昱指出，IDC估計第1季全球PC出貨量為6560萬台，較去年同期成長2.5%，估計受零件價格上漲與整體經濟不利因素影響，今年後續PC出貨量恐將下滑，公司會積極拓展Wi-Fi 7產品組合及支援人工智慧/高價值的PC週邊，儘管整體市場低迷，但預計2026年PC相關產品業務仍將維持成長。

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