北車商場招標案爭議 台鐵：2週內公布調查結果、先與新光三越議約

微風集團經營台北車站商場7月到期，8家業者搶標，台鐵28日公告新光三越奪下經營權。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台鐵公司28日公告台北車站商場經營權開標結果，新光三越拿下經營權，以一分之差險勝現任經營者微風廣場，但審議結果、名單雙雙遭外洩，且甄選委員存在爭議，微風集團表示，正式提出異議並啟動後續法定程序。台鐵公司董事長鄭光遠在立院備詢時表示，內部調查結果將於2周內公布，並強調仍會依照程序先與新光三越議約。

立法委員洪孟楷今天在立法院交委會質詢時表示，台鐵台北車站商場ROT案鬧得沸沸揚揚，國人十分關注，看到有9家公司投標是好事，代表是國門的一環，各憑本事用專業，但在這次招標案出現評審結果提前外洩，現任經營者微風廣場要提出行政訴訟，台鐵目前的說法是台鐵已評選出另1家，要往前走，但為什麼會提前外洩結果，有沒有進行內部調查、結果何時出來？

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鄭光遠表示，台鐵已啟動內部調查，對於當天參與的內外部委員、台鐵工作人員及顧問公司等所有人員都已發出通知、進行調查，最快2週內會有調查結果。

洪孟楷指出，若按照結果與新光三越5月簽約、7月底交接能否順利交接？台鐵如果沒有提前外洩，大家對放榜結果可能會比較心甘情願，台鐵站在房東立場，如何請走舊房客、讓新房客進來？不應該讓消費者權益受損。

對此，鄭光遠回應，徵選結果已於28日公告，若有異議的廠商，可依促參法第47條規定於29日起30天內提出異議，接到後會在20天內給予答覆，但也強調該案將依法進行，與新光三越議約，並不會因為抗議而停止程序。

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