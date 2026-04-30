成功切入國際市場！ 我無人機整機首季出口值翻倍

（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天在院會聽取經濟部報告無人機產業推動進展與成果。經濟部產發署長邱求慧在院會後記者會表示，今年首季我國無人機整機出口值為1.15億美元，已超過2025年（0.93億美元）全年無人機整機出口總額約1.2倍，產業已逐步建立整機及關鍵零組件之非紅供應鏈能力，並成功切入國際市場。而今年目標整體產值可達200億元。

邱求慧指出，國內目前已有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域。透過中央與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益，為我國無人機產業長期發展奠定堅實基礎。

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在推動成果方面，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展。同時，我國業者已成功打入美國無人機供應鏈，並與歐美日等多國建立合作關係，拓展國際市場布局；另於2026年4月與美國國際無人系統協會（AUVSI）簽署Green UAS認證授權，成為美國本土以外首個取得該認證之國家，有助提升我國驗證能量並促進業者進入國際市場。

邱求慧指出，我國已與歐美日等9個國家簽署MOU，展現國際合作布局與高度信任基礎，目前洽談中的訂單金額，規模已突破百億元，例如在美國市場部分，已有逾20家國內業者，如中光電、神基等，打入 Skydio、Anduril 等美國無人機供應鏈、歐洲市場部分也已與歐洲第1大無人機公司Parrot簽署MOU，並針對鏡頭、馬達、整機等進行生產合作。

至於在產值部分，邱求慧表示，預估到2030年，整體產值將比2026年翻倍，提升至台幣400億元。預計今年的外銷金額可突破2.5億美元。

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