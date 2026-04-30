50歲以上「最致命」操作！恐讓你退休金一夜被騙光

自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，南韓近期出現多起假冒知名投資網紅（Finfluencer）的非法投資群組詐騙案件，特別鎖定50至60歲、以退休資金進行理財的族群，造成重大財務損失，根據統計，多數受害者為投入退休金後遭受重大損失，平均損失金額約達1.8億韓元（約新台幣378萬）。

根據南韓金融監督院（FSS）28日公布資料，今年1月至4月期間，接獲17起與假冒投資網紅相關的非法投資群組申訴案件。依年齡來看，50多歲受害者有7成、60多歲有5成，中高齡族群合計占比達70.6%，顯示退休前後資產管理族群成為主要受害對象。

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詐騙手法主要分為兩大類。第1類是透過剪輯知名投資網紅影片，建立假冒頻道並誘導受害者加入非法投資群組，甚至複製頭像與頻道標誌以增加可信度。

第2類則是在YouTube留言區冒充網紅帳號，留下應用程式下載連結或網站，引導使用者進入詐騙投資平台，並在吸引流量後刪除留言以湮滅證據。

此外，還有犯罪集團購買海外體育或遊戲頻道並改為股票投資內容，透過推薦投機性股票或提供免費資訊吸引投資人進入群組，甚至偽造與合法金融機構合作關係進行募資，手法日益複雜。

詐騙事件中甚至出現受害者誤信「航班取消通知」，查詢後才發現，銀行帳戶資金也被清空的案例。

其實不只南韓，類似手法在台灣也持續發生。根據台灣內政部警政署165打詐儀錶板統計，最常出現詐騙手法前5名為：網路購物詐騙、假投資詐騙、色情應召詐財詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、騙取金融帳戶（卡片）詐騙。

再次提醒民眾，請記得「穩賺不賠都是騙，保證獲利全不見！」，還有「反詐五不」：

1.「不接」陌生來電

2.「不聽」投資明牌

3.「不點」未知連結

4.「不傳」個人資料

5.「不信」可疑資訊

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆.

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