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焦點股》台光電：6大外資狂升目標價 最高喊6000元

2026/04/30 10:03

台光電獲利表現亮眼。（取自官網）台光電獲利表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板大廠台光電（2383）首季獲利亮眼，連續五季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力，6大外資狂升目標價，最高上看6000元，在財報利多加持下，台光電今日早盤跳空開高，短線有機會再戰歷史新高4800元。

截至9:56分左右，台光電股價上漲3.60%，暫報4600元，成交量逾1530張。

受惠於AI高階材料強勁需求，產能滿載，台光電單季營收達330.6億元，再創單季新高，季增32.8%，年增52.5%，稅後淨利53.4億元，創單季新高，季增42.8%，年增54%。每股盈餘14.9元，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢，公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計明年底總產能將達945萬張。就原物料掌握方面，因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

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