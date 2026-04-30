「護國神山」太便宜！台積電被點名有原因 億萬富豪眼中最值得投資股

台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒以「以下是億萬富翁們認為台積電是最值得投資的基本面股票之一的原因」為題撰文，為何台積電能持續受到頂尖投資人青睞，並點出其在AI浪潮與先進製程競爭中的關鍵優勢。此外，外媒同時認為，台積電近期剛突破市值里程碑，但其股價看起來仍然非常便宜。

美國財經媒體《Insider Monkey》報導，4月中下旬，《路透》指出，台積電目標於2029年前在亞利桑那州設立先進晶片封裝廠。報導引述台積電業務開發及海外營運辦公室資深副總經理張曉強說法，顯示公司正加速布局先進封裝產業鏈，以因應AI晶片對高階封裝能力的龐大需求。

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此外，Amkor Technology與台積電於2024年宣布合作，計畫將台積電多項先進封裝技術導入亞利桑那州，不過雙方目前仍持續就技術細節進行討論。

報導指出，台積電為全球最大晶圓代工廠，專注於半導體晶片製造，在先進製程與高階封裝領域居領先地位，已成為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等主要客戶AI晶片供應鏈中的核心製造商。由於全球多數高階晶片仍高度依賴台積電製造，其產業地位短期內難以被取代。

另一方面，美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》指出，近期隨著半導體產業行情升溫，台積電股價屢創新高，投資人也正在消化其亮眼紀錄財報。只是最大的疑問在於，此次突破是持續上漲的開端，還是是個陷阱，預示著下一輪大幅回檔的開始。

報導點出，台積電股價在過去一年中經歷了多次暴跌。而近日由於OpenAI發布的財報不如預期，導致市場開始懷疑，台積電能否在IA晶片需求持續高漲的情況下，繼續保持強勁的增長勢頭。

不過整體分析認為，考量台積電管理層過往卓越的執行能力，認為市場仍難以看空台積電，即便其本益比已升至約33.7倍、估值較歷史水準偏高，但憑藉龐大的成長空間與晶圓代工龍頭地位，地緣政治風險仍被多數投資人視為可接受代價。

更值得注意的是，台積電在大舉擴建新廠之際，仍維持亮眼獲利率表現。隨著資本支出朝財測高標邁進，市場普遍認為台積電是少數即使大幅擴產，也不易引發投資人擔憂的企業之一，主因其已在AI浪潮初期展現強勁獲利能力。

報導進一步指出，待新廠正式投產並持續提升營運效率後，台積電獲利率仍有進一步上升空間。不過隨著Intel積極追趕製程技術，台積電也必須維持高水準營運表現，以迎接明年A16（1.6奈米）製程量產的重要挑戰。

報導直指，無論台積電近期股價突破是否具延續性，從未來3年成長前景來看，其估值仍具吸引力。在AI需求爆發之際，台積電憑藉晶圓代工龍頭地位，仍被視為掌握此波趨勢的最佳投資標的之一。

係因無論是蘋果、輝達，或其他客製化晶片設計業者，其多數高階晶片最終仍須仰賴台積電製造。只要這一格局未改變，台積電就仍是押注整體半導體產業成長的核心標的。

分析認為，目前尚難判斷超大規模雲端業者（Hyperscaler）的自研晶片是否將主導市場、輝達能否持續在AI推論領域保持領先，或邊緣AI運算是否會快速崛起；但無論最終由哪一方取得最大市占，台積電都可望持續受惠，被視為這場AI晶片競賽中的「共同贏家」。

報導形容，台積電憑藉規模優勢、卓越執行力與深厚的技術創新能力，已成為整個半導體產業中最具主導性的企業之一，也是當前產業發展方向下的核心受益者。

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