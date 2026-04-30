每月給啃老兒4萬元當生活費！68歲包租公見「一則訊息」後背脊發涼

若缺乏制度化安排，即使擁有龐大資產與穩定租金收入，退休族仍可能面臨資產被逐步消耗、甚至無法有效傳承的問題。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在高資產家庭中，看似穩定的退休財務結構，可能因長期供養成年子女而出現資產失衡風險，理財專家指出，若缺乏制度化安排，即使擁有龐大資產與穩定租金收入，仍可能面臨資產被逐步消耗、甚至無法有效傳承的問題。日本東京一名68歲男子山田一郎（化名）從事不動產租賃業，現在所擁有的金融資產高達2億日圓（約4022萬元新台幣），每年租金收入更達到約3000萬日圓（約603萬元新台幣），生活不成問題，但35歲的長子健太（化名）卻是名啃老族，已將近10年沒有工作，成為他無法對人說的煩惱，近期更拿他給的生活費貿然投資，令他感到背脊發涼，對於資產傳承越來越感到不安。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本退休理財規劃師三原由紀分享了改編自真實案例的故事。一郎在東京都經營不動產租賃業，擁有車站前的小型商業大樓與多棟出租公寓，年租金收入約3000萬日圓，金融資產也約2億日圓，目前夫妻合計每月領著約25萬日圓（約5.02萬元新台幣）的退休年金，老後生活完全不成問題。

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但長子健太的行為，卻令一郎相當不安，健太是名啃老族，大學畢業後曾經有去上班，但3年後就離職了，打工也無法長期持續，生活多半依賴父母每月20萬日圓（約4.02萬元新台幣）的生活費補助，也住在父親名下的一處公寓內，不需要繳租金，不知不覺這狀況已過了將近10年。

轉捩點出現在某件事情上，健太有天參加學生時期的友人婚禮，某位舊友開始談起「要創業」，隔天LINE群組成立，出現「大家一起投資吧」的話題，結果看到訊息的投資金額時候，一郎感到背脊發涼，因為健太是出資最多的人，金額高達150萬日圓（約30.16萬元新台幣），更令一郎驚訝的是，健太決策相當輕率，在對方沒有詳細說明事業內容，也沒有簽訂契約的狀況下，只透過LINE訊息就匯出了150萬日圓。

「因為是小學以來的朋友，這樣就夠了吧。」健太給出的理由，讓一郎啞口無言。而這150萬日圓，並不是健太先生自己賺來的錢，而是一郎長期提供生活費中的一部分。最終朋友的事業失敗，這筆錢也未拿不回來。

三原由紀指出，一郎後來透過關係，認識了理財規劃師田中先生（化名），田中先生分析，這整件事的核心問題並非「資產不足」，而是「財產管理與決策權結構失衡」，若未提前規劃，未來在資產繼承階段可能出現更大風險，「當未來這些資產由健太先生一人承接時，他是否能正確管理，將是最大風險。」

田中先生建議一郎採用家族信託的方式管理資產，可以設定妻子或可信親屬為受託人，健太則作為受益人，從財產中獲得生活利益。如此一來，財產不會一次性移轉給健太，而是由受託人管理並逐步提供生活費，但必須在生前清楚設計好移轉時機與方式，若等到失智或無法判斷時，就無法成立契約。

三原由紀表示，擁有資產本應該帶來安心感，但正因如此，許多問題也更容易被人們延後處理，財產要交給誰、如何交給對方，以及對方是否具備承接能力，只有思考到這一步，資產才真正成為「可被守住的東西」。

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