日股、日圓、日債全面跳水 日圓破160防線潰散

日圓30日早盤一度跌破160日圓，日本財務省發出口頭干預警告。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本市場30日恐上演股、匯、債同步下跌的「三重壓力」。隨著市場對美國降息的預期迅速退潮，加上荷姆茲海峽持續封鎖、通航遲遲看不到曙光，以及投資人對美國AI投資前景轉趨審慎，整體風險偏好明顯降溫。

《彭博》報導，油價上漲加劇日本貿易逆差壓力，日圓在30日東京早盤一度貶至1美元兌160.47日圓，創下自2024年7月以來新低，並逐步逼近1986年以來低點161.95的關卡。隨著貶勢加劇，日本當局可能進場「買日圓、賣美元」的干預預期升溫，而日圓兌美元已下跌約1%，成為G10貨幣中唯一走貶者。

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在28、29日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，聯準會如市場預期維持利率不變，但在中東衝突升溫帶來的不確定性下，有3位委員明確反對在聲明中納入未來重啟降息的措辭。儘管被視為接近川普陣營的理事主張降息0.25個百分點，但內部歧見浮現，市場對今年降息的期待幾乎完全消失，甚至開始押注明年可能轉為升息。

另一方面，市場傳出川普政府不打算解除對伊朗港口的海上封鎖，甚至準備長期維持此一策略，帶動油價急速飆升。作為全球指標的北海布蘭特原油價格，已觸及自2022年6月以來的高點，能源風險再度成為市場核心變數。

美股方面，亞馬遜、Alphabet、Meta與微軟等科技巨頭在美股盤後公布財報，整體表現依然強勁。盤後交易中，Alphabet與亞馬遜股價走高，但Meta因上修資本支出預期、反映AI投資成本大幅增加，股價下挫約6%。AI軍備競賽雖仍火熱，但其資本密集特性開始讓市場產生疑慮。

在此背景下，日本股市預料承壓走低。匯市方面，油價上漲加劇日本貿易逆差壓力，日圓在東京早盤一度貶至1美元兌160.47日圓，創下自2024年7月以來新低，並逐步逼近1986年以來低點161.95的關卡。

債市同樣承壓，市場擔憂荷姆茲海峽封鎖將推升通膨，美國30年期公債殖利率攀升至9個月來首次站上5%關卡，日本10年期公債殖利率也被預期將挑戰2.5%。整體而言，資金正快速從風險資產撤出，轉向更具防禦性的配置，日本市場短線波動恐持續放大。

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