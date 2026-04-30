國際油價狂飆漲破120美元！市場警告「還沒漲完」 背後走勢一次看懂

國際油價週三（29日）大漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國與伊朗談判陷入僵局影響，投資人對中東供應長期受阻的憂慮升溫，國際油價週三（29日）大漲逾6%，收在數週高點。而美國政府數據顯示，上週原油與燃料庫存降幅大於預期，同樣對油價形成支撐。

6月交割的布蘭特原油期貨連續第8個交易日上漲，大漲6.77美元、漲幅6.1%，收每桶118.03美元，創3月31日以來新高。布蘭特原油期貨在盤後交易中進一步上揚，觸及每桶120美元，為2022年6月以來首見。

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美國6月交割的紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲6.95美元、漲幅7%，收每桶106.88美元，為4月7日以來最高水準。

白宮官員表示，美國總統川普已要求國內石油企業提出因應方案，以減輕美方可能對伊朗港口實施長達數月封鎖的衝擊。此舉進一步加劇市場對中東石油供應中斷恐持續延長的憂慮。

根據《路透》截至4月中旬的計算，自伊朗戰爭爆發以來，全球已流失逾500億美元規模的原油供應。

海通期貨（Haitong Futures）分析師Yang An表示：「若川普準備延長封鎖，供應中斷將進一步惡化，並持續推升油價走高。」

供應趨緊的跡象已開始浮現。美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上週美國原油庫存減少超過600萬桶，遠高於分析師原先預估的約20萬桶。

同時，上週美國汽油與以柴油為主的蒸餾油庫存降幅也大於預期，在夏季駕車旺季即將展開之際，引發市場對這個全球最大燃料消費國可能出現供應短缺的擔憂。

投資人同時評估阿拉伯聯合大公國（UAE）退出石油輸出國組織（OPEC）的後續影響。分析師普遍認為，此舉短期內不會對市場造成重大衝擊。Investec商品主管麥克弗森（Callum Macpherson）表示，短期來看，中東產油國將盡可能向市場供應產品。

然而，能源研究公司「伍德麥肯齊」（Wood Mackenzie）指出，阿聯此舉是OPEC歷史上最重大的裂痕，並提高自2027年起出現供過於求、進而壓低油價的風險。

伍德麥肯齊首席分析師佛勞爾斯（Simon Flowers）表示：「即使荷姆茲海峽重新開放，阿聯退出OPEC對2026年市場基本面的影響仍相當有限。」、「但從今年之後來看，失去阿聯將加劇OPEC平衡市場的難度，並提高供給過剩導致油價走弱的風險。」

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