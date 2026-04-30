德國少年也知台積電 ! 德企曝心聲：不布局台灣就出局、代價太高

AI＋半導體引爆，今年前3月台德經貿狂飆。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台積電在德國設廠，台灣在當地的能見度正快速提升，甚至已滲透至年輕世代。據報導，不少德國青少年已能直接說出台積電的名稱，並將其視為全球科技產業的關鍵企業之一，反映出台灣半導體實力正從產業圈走向大眾認知。許多德企表示，「無法承擔不在台灣布局的代價」。

數據顯示，台德首季經貿噴發，台灣對德出口增28.3%，電子零組件更飆增71.2%。除歐洲半導體製造公司（ESMC）將於2027年投產外，無人機與衛星也成合作焦點。德企強調，台灣地位不可取代，投資熱度持續升溫。

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德國經濟辦事處今日發布2026年第一季台德經貿報告，數據顯示雙邊貿易在AI轉型與智慧製造浪潮下展現強勁動能。今年前3月，台灣對德國出口金額高達21.21億美元（約新台幣671億元）、年增28.3%；其中，電子零組件受半導體需求帶動、年增率71.2%，成為推升雙邊貿易最亮眼的引擎。

除了傳統電子業，無人機與航太領域正成為台德合作的下一個藍海。數據顯示，台灣今年首季銷往歐洲的無人機貿易額達1.15億美元，已超越2025年全年表現。在非紅供應鏈的全球趨勢下，實力雄厚的德國國防工業正尋求與台灣無人機製造商接軌。

據報導，儘管地緣政治緊張情勢升溫，但德國企業對台投資意願不減反增。德經處總經理戴佩玲指出，對於半導體與相關產業而言，台灣是全球供應鏈中不可或缺的核心市場，企業紛紛表示「無法承擔不在這裡布局的代價」。

台德兩地推行人才培育計畫的推動，不僅兩國年輕世代的交流轉趨熱絡，德商也正積極評估將合作領域由半導體延伸至冷卻技術與減碳等多元工業應用，展現對台穩定經商環境的高度信心。

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