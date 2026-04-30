台南新增872億投資 半導體領軍強化產業鏈

啟賦科技新廠。（南市經發局供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市招商引資再傳捷報！近期多項重大投資案落地，總投資金額高達872億元，預計可創造至少2370個就業機會。其中，最受矚目的是半導體封測大廠矽品精密工業收購群創二廠，象徵國際級產業持續加碼布局台南，也凸顯企業對在地投資環境的高度信心。

除半導體產業外，七股科技工業區亦迎來多家企業進駐，包括佳德建材、維勝鋼鐵及雅喬企業等製造業者，展現台南產業發展的多元性與擴張動能。專精於高階光學貼合技術的韶輝企業及半導體製造自動化設備供應商啟賦科技，順利取得工廠登記並落實投資。這波投資潮不僅有助於擴大產業規模，也將進一步強化台南在全球供應鏈中的關鍵地位。

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市長黃偉哲表示，隨著國際大廠持續進駐，台南已逐步形成以半導體為核心、帶動多元製造業發展的完整產業鏈。這不僅帶來大量就業機會，也有效提升在地產業能量，推動整體經濟穩健成長。

經發局長張婷媛指出，在全球供應鏈重組趨勢下，台南已轉型為先進半導體、AI與智慧機器人等前瞻科技的重要基地。自黃偉哲上任以來，全市招商累計達2007件，吸引投資突破3018億元，並創造超過6萬4千個就業機會。

張婷媛表示，目前尚有79件投資案正緊鑼密鼓建廠或開發中，預估將再帶來逾3800億元投資動能。隨著產業聚落逐步成形，不僅帶動上下游供應鏈整合，也促進就業與城市發展的正向循環，持續推升台南整體競爭力。

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