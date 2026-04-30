全球太空預算連三年成長！MIC：臺灣借力國際星系切入新市場

衛星通訊成全球新基建，各國預算持續成長。（本報資料照，取自L3Harris）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著地緣政治風險持續影響全球產業發展，韌性網路已成為各國關鍵基礎建設。資策會（MIC）指出，衛星通訊隨著技術演進，已從地面網路備援角色，轉變為韌性網路的核心組成之一。

資策會資深產業分析師曾巧靈表示，全球太空預算已連續三年成長，衛星通訊即為重點發展目標之一，顯示為提升國家競爭力與安全，各國對太空產業與衛星通訊的高度重視，透過低軌衛星部屬、多軌道整合與備援通訊機制，即使在災害或衝突情境下，仍能維持通訊不中斷，進一步強化國家整體網路韌性。

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目前全球正以美國、歐盟、英國、中國大陸等主要國家與區域為首，積極投入發展並強化衛星通訊，建立韌性網路能力。針對各國發展策略，資策會MIC分析指出，美國著重於鞏固其在衛星通訊領域的長期領導地位，透過擴大商用衛星應用並鬆綁相關法規，促進新技術導入。

歐盟與英國則加速自主衛星星系建設，並積極投入前瞻技術研發；日本與南韓以接軌次世代通訊為目標，強化行動通訊與衛星通訊的整合；而中國大陸與印度則致力於開放商用衛星市場，同時將衛星通訊服務的普及視為重要目標。整體而言，歐美分別考量商業驅動與戰略自主，而亞洲則兼顧國安、產業發展與應用普及的多元布局。

此外，各國政府也積極引入商用衛星系統，以加速產業創新並吸引企業投入。當前發展重點包括多軌道衛星整合、手機直連衛星技術以強化「最後一哩」通訊韌性，以及導入AI人工智慧與軟體定義等新興科技，提升衛星通訊網路效能與彈性。

由於臺灣短期內尚未具備完整自主衛星星系的技術能力，資策會資深產業分析師曾巧靈建議，可積極引入國際星系或與國際業者合作，加速衛星通訊服務落地，強化網路韌性。同時，臺廠過去已透過關鍵零組件切入全球衛星通訊供應鏈，接下來可藉由強化多軌道、軟體定義、直連服務等新興技術，搶占國際韌性通訊市場商機。

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