SpaceX IPO文件：只有創辦人馬斯克能開除董事長或執行長馬斯克

初次上稿04-29 23:45 更新時間04-30 06：42

馬斯克是SpaceX的創辦人、執行長與董事長。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕SpaceX首度公開募股（IPO）文件節錄顯示，該公司告知投資人，除非創辦人馬斯克同意，否則沒有人可以開除董事長兼執行長馬斯克。

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路透報導，該文件指出，「唯有B類股（Class B）股東投票，才可解除馬斯克在董事會或這些職位的職務」，B類股是指1股握有10票的超級投票權股（super-voting shares）。在IPO後，馬斯克將控制這些股票，這使他的去職實際上是自己投票決定。

文件也說，如果他「在較長時間內持有大量的B類普通股，他可以繼續控制董事會多數席次的選舉與解除」。

該條款是建立於SpaceX在其IPO時，計畫採用的雙重股權結構上。該結構在創辦人領導的科技公司上市時，是十分常見的作法，以給予創辦人及早期投資人相對於一般股東更大的控制權。

然而，即使是在這樣的結構下，董事會通常仍保有解除執行長的正式權力，雖然創辦人可透過投票權左右最終結果。公司治理專家說，該條款的全面影響將取決於SpaceX創始法律文件的具體細節。

整體而言，相關條款賦予馬斯克對於任何解除他的企圖，握有否決權。專家說，這樣的控制程度超乎常規，因為將解除權與其自身的投票權直接掛鉤。SpaceX警告潛在投資人，該結構「將限制或阻止你影響公司事務與董事選舉的能力」。

哈佛大學法學院教授貝布丘克（Lucian Bebchuk）說，「這項條款並不常見，通常解除執行長職務是董事會決定，而控股股東依靠其權力來更換董事會」。

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