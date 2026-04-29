台積電更精算！外媒解析賣光安謀持股背後訊號

台積電已將其持有的剩餘安謀持份以約2.31億美元的價格售出，完成對這家英國晶片設計公司的徹底退出。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據台積電公司文件顯示，台積電已將其持有的剩餘安謀持份以約2.31億美元的價格售出，完成對這家英國晶片設計公司的徹底退出。此前，台積電在過去一年中逐步減持安謀股份。

外媒分析報導，這筆交易似乎反映的是投資組合管理和資產負債表紀律，而不是經營策略的任何轉變；更被視為策略投資者如何在日益動盪的半導體市場中重新評估其金融資產的一個訊號。

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此次出售由台積電子公司子公司TSMC Partners Ltd.執行，該公司在4月28日至29日期間以每股207.65美元的價格出售了111萬784股安謀股票。交易完成後，台積電不再持有任何安謀股份。

台積電將此舉描述為出售一項股權投資，結束將全球半導體供應鏈中兩家最具戰略意義的公司聯繫起來的控股關係。

Invezz報導，逐步解除持股表示台積電主要將該持股視為一項金融投資，而非長期策略投資。

由於市場對人工智慧部分領域的熱情降溫，安謀的股價最近承壓。在股票遭遇一輪大幅拋售後，台積電做出退出決定。

該文件並未顯示此次出售反映台積電與安謀之間業務關係的惡化。兩者在半導體生態系統中仍然佔據核心地位，安謀授權其晶片架構並在整個行業中使用，而台積電則為眾多客戶製造先進的半導體。

即便如此，這次退出仍然引人注目，因為它結束一項在晶片行業關鍵時刻進行的備受矚目的投資。

安謀是人工智慧和行動運算領域的核心，而台積電對先進晶片生產至關重要，因此，此次股權剝離很可能被視為策略投資者，如何在日益動盪的半導體市場中重新評估其金融資產的一個訊號。

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