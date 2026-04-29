定心丸！俄羅斯、哈薩克：不考慮退出OPEC+

俄羅斯與阿薩克表明，不考慮退出OPEC+。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在阿拉伯聯合大公國宣佈退出石油輸出國組織及其他產油國盟邦（OPEC+）後，克里姆林30日表示，俄羅斯計畫留在OPEC+，並希望此全球主要產油國組織持續運作。

路透報導，阿聯29日宣佈退出石油輸出國組織（OPEC）與OPEC+，在伊朗戰爭引發空前能源危機，並暴露波灣國家之間嫌隙之際，此舉對相關組織造成重大打擊。

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克里姆林發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）讚揚OPEC+是重要組織，尤其在當前全球市場動盪時刻更是如此。他說，「該機制有助於大幅降低能源市場的波動，使這些市場的穩定成為可能」。他指出，俄國尊重阿聯退出的決定，但希望莫斯科與波灣國家的能源對話能持續進行。

另外，哈薩克能源部長也表示，不考慮退出OPEC+。2016年，以俄羅斯為首的產油國，包括亞塞拜然、哈薩克、巴林、汶萊、馬來西亞、墨西哥、阿曼、南蘇丹、蘇丹，與OPEC成員國成立OPEC+，巴西於去年初加入該組織。

1960年成立的OPEC，除阿聯外，目前成員國包括沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、伊朗、阿爾及利亞、利比亞、奈及利亞、剛果、赤道幾內亞、加彭和委內瑞拉。第2大產油國伊拉克表明繼續留在該組織。

阿聯將是近年第4個退出OPEC+的產油國，也是迄今最大產油國。安哥拉2024年以生產配額存在歧見為由，退出該組織。厄瓜多2020退出OPEC，卡達2019年退出。

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