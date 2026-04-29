LEXUS小小AI智能造車王限額開放 首度導入AI學習打造未來智能小車

和泰（2207）汽車舉辦的Lexus小小系列活動，今年升級推出「小小AI智能造車王」，首度導入AI機器學習應用，活動即日起（4/29）開放限額報名。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車舉辦的Lexus小小系列活動，今年升級推出「小小AI智能造車王」，首度導入AI機器學習應用，讓孩子不只學程式，更能打造具備感知能力的智能小車，活動即日起（4/29）開放限額報名。

「小小AI智能造車王」全日課程7.5小時，活動費用每人3700元，體驗內容學員將學習運用電腦軟體，以簡單程式概念設計BBC micro:bit晶片，並裝置於智能小車上展現各種功能；同時透過micro:bit CreateAI平台進行手勢動作訓練，讓智能小車辨識手勢並執行移動、夾取等動作，最後以趣味競賽收尾。

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報名資格限Lexus車主子女，建議參加年齡為9-12歲，採線上報名，報名時須同步完成線上繳費，始視為報名成功。全台共計6場次，每場次限額20位，額滿為止。

分別是7/12（日） Lexus濱江廠 （限國都車主報名）、7/18 （六） Lexus民族所 （限高都車主報名）、7/25 （六） Lexus台南所 （限南都車主報名）、8/2 （日） Lexus中壢所 （限桃苗車主報名）、8/9 （日） Lexus台中所 （限中部車主報名）、8/15 （六） Lexus南港所 （限北都車主報名）。

和泰汽車表示，去年首度推出「小小智能造車王」主題，以STEAM教育精神結合micro:bit程式設計實作，讓學員親手打造專屬智能小車，迴響熱烈，今年決定升級推出「小小AI智能造車王」，首度導入AI機器學習應用，讓孩子不只學程式，更能打造具備感知能力的智能小車。

今年課程最大亮點，是全新加入「AI手勢操控」單元，學員將透過micro:bit CreateAI平台，親自完成動作資料蒐集、模型訓練，再將訓練成果匯入程式，讓智能小車能夠辨識不同手勢並執行對應動作。

課程更配備專屬夾爪裝置，學員可自行將夾爪安裝於智能小車上，透過AI手勢感應控制夾爪抓取物品—無論是驅動小車前進、後退，還是精準夾取目標，學員們只需揮動手勢，小車便能心領神會、自動回應。

這項融合機器學習、硬體組裝與AI應用的創新體驗，讓學員真實走過一遍AI從學習到應用的完整流程，感受科技如何改變人與機器的互動方式。

課程結束後，每位學員都能將親手設計、組裝的智能小車帶回家，作為這段科技成長之旅的最佳紀念。

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