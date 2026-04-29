中國未來10年人口驟減6千萬 引爆消費和生產力雙重危機

美國智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）最新的報告預估，未來10年中國的人口將減少約6000萬人。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）最新的分析報告預估，未來10年中國的人口將減少約6000萬人，相當於法國的總人口數，這將威脅富裕沿海省份的經濟活動，並給公共退休金體系帶來越來越大的壓力。

報告指出，中國人口數量發生如此規模的下降，將對勞動生產力、消費和社會安全造成壓力，包括在過去40年推動中國大部分經濟成長的富裕沿海省份。榮鼎集團中國市場研究團隊副總監兼該報告作者馮艾倫（Allen Feng）表示：「中國經濟最繁榮的省份正在面臨人口減少，將影響整體消費和未來的勞動生產力。」

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人口減少的影響已經波及中國經濟，因家庭規模縮小和人口老化給老人照護帶來了更大壓力。馮艾倫指出，去年中國社會安全基金的財政補貼達到創紀錄的2.9兆元人民幣（下同，新台幣13.4兆元），相當於一般預算支出的10.1%，而且未來似乎會繼續成長。

馮艾倫說：「對家庭消費的影響顯而易見，對北京當局而言，更大的問題可能是社會安全基金受到衝擊。人口壓力也可能導致信貸疲軟和利率下降。」

造成此趨勢的主因之一是出生率驟降。2025年中國的新生兒數量為792萬，創歷史新低，較2024年下滑17%，該國人口已是連續第4年萎縮。

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